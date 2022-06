Con sus 84 años, Pablo de la Cruz Aldana ha recorrido 19 veces a pie el paso de Los Andes en honor al Libertador (+Audio)

Pablo de la Cruz Aldana, «El caminante del Paso de los Andes», recién cumplió 84 años y tiene 19 años haciendo a pie todos los años el recorrido del paso de los Andes, la ruta que hiciera el Libertador Simón Bolívar durante la Campaña Admirable en 1813, batallando desde Cúcuta hasta Valencia. El Sr. Aldana fue entrevistado telefónicamente por Alba Ciudad este 8 de junio, cuando se ubicaba en Tinaco, estado Cojedes.

Entrevista: Angie Vélez, Alba Ciudad

Texto: Luigino Bracci Roa

Escuche la entrevista:

«En Valencia sacaron la cuenta y en 19 años he recorrido 40.316 kilómetros», contó el Sr. Aldana, habiendo caminado un trayecto equivalente a recorrer el planeta Tierra por su ecuador.

«Ojalá tenga la oportunidad, cuando llegue a Caracas, de conversar aunque sea un segundo con nuestro Presidente y contarle sobre esta hazaña histórica que vengo haciendo por mi patria», dijo. Aldana espera llegar el 24 de junio al Campo de Carabobo y el 4 de julio estar en la Plaza Bolívar de Caracas. También planea visitar el Cuartel de la Montaña y dedicar un poema al Comandante Hugo Chávez.

Cuenta que el 2 de abril de 2002 visitó el programa «La Esquina Caliente» en la Plaza Bolívar de Valencia, estado Carabobo. Allí le regalaron un libro sobre el paso de los Andes del Libertador Simón Bolívar. Se puso a estudiarlo y decidió hacer esa caminata por primera vez.

«Ojala alguno de los jóvenes que aman a nuestra patria me acompañe el próximo año, que cumplo 85, no porque me dé miedo sino para enseñar a los jóvenes a amar y querer a nuestra Patria», dijo. Quiere mostrarle los caminos que él ha recorrido, «que son bastante fuertes pero que Dios me da mucha fortaleza para hacer esto».

En cada pueblo que visita hay personas que lo reciben, le invitan a comer y quedarse en la noche. Mencionó a Giusepina Jiménez en Los Teques, Mercedes Otuño en Caracas y la Sra Yadira, «que siempre están pendientes conmigo por donde voy pasando». Las denomina sus tres heroínas.

Se mostró muy positivo con el trabajo que ha estado haciendo el Presidente Nicolás Maduro en su defensa del país. Pidió a las autoridades colaborar con la restauración del monumento del primer encuentro bélico del Libertador Simón Bolívar, cuando derrotó al español Ramón Correa.