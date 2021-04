Carmen Meléndez en Aquí con Ernesto Villegas: “El pueblo es lo primero, ha sido mi dedicación desde el inicio de mi carrera”

“Debemos recordar siempre de dónde venimos, nunca olvidar nuestras raíces, el pueblo es lo primero, ha sido mi dedicación en todos los cargos que he tenido desde el inicio de mi carrera, ayudando al prójimo en todos los rincones del país”, destacó este domingo, la vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), Carmen Meléndez. Durante su participación en el programa “Aquí con Ernesto Villegas”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), y conducido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, la Almiranta en Jefa, se definió como una mujer disciplinada.



Desde la ciudad de Caracas, en la Casa “Teresa de la Parra”, en el Foro Libertador, la Vicepresidenta Sectorial, refirió que en el argot militar el mejor evaluador de un superior es su subalterno, acotando que se “debe ser disciplinado, constante y orientador, nuestros subalternos nos observan y debemos ser su ejemplo (…), todo el que trabaje conmigo tiene que aprender, para que el día de mañana, cuando terminen sus labores a mi lado, sean capaces de realizar cualquier misión que les sea encomendada”, dijo.

Carmen Meléndez entrevistada en Aquí con Ernesto Villegas, 25 de abril de 2021

Sobre los inicios de su carrera militar, Meléndez explicó que en su pueblo natal no se tenía conocimiento sobre la Escuela Naval, conocí de esta vida gracias a un programa de captación que se realizó en Barinas (…), presenté los exámenes para la admisión y quedé seleccionada”, precisó.

La vicepresidenta Meléndez formó parte de la segunda promoción de Cadetes de la entonces Escuela Naval, ahora Academia Militar de la Armada, “a nosotras nos decían ‘las poquitas’, porque de aquel grupo de 40 mujeres, cada año de academia éramos menos, nos graduamos dos”, explicó.

Con respecto al Comandante Hugo Chávez y sus vivencias, detalló que aquel día de la insurrección militar, se encontraba de guardia en la Comandancia General de la Armada, ubicada en San Bernardino, Caracas, “yo solo pensaba que en mi guardia no pasaría nadie, no abandonaría mi puesto e hice frente a la situación (…), años después, ya liberado nuestro Comandante, le pregunté por qué yo no sabía lo que iba a suceder, y su respuesta fue “quédate tranquila, tu cumpliste ese día con tu deber, que era defender tu plaza”, refirió.

Destacó que a la llegada del Comandante Hugo Chávez a la Presidencia de la República, las mujeres volvieron a ingresar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), “el Comandante reimpulsó el programa femenino dentro de la institución, nos incluyó en todas las fuerzas dentro de las academias militares, (…) cero discriminación, llegando a los grados inmediatos superiores, según la ley y patrón de carrera”, precisó.

Mencionó los hechos registrados a partir del 11 de abril de 2002, describiendo las acciones como desleales e impactantes; recordó “ver al Comandante irse de Miraflores y los componentes militares pronunciarse en contra de nuestro Presidente (…). Horas después volvía junto a su pueblo heroico y soldados patriotas.

Unión en defensa de la Patria

En este nuevo compromiso al frente de la cartera de seguridad ciudadana, la Almiranta en Jefa trabaja para fortalecer el desempeño de los cuerpos de policías, cada día más unidos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), para cumplir cualquier operación. “El pueblo unido a la Fanb y a los organismos de seguridad ciudadana, completa la cohesión que existe en estos momentos, por eso nuestro Presidente Nicolás Maduro ha incentivado la unión cívico-militar-policial”, dijo.

Refirió que ahora los ciudadanos cuentan con un policía que está cerca de ellos, sueño del Comandante Chávez cuando creó la Policía Nacional Bolivariana, “una policía humanista, cercana al pueblo, que responde a sus planteamientos; eso lo estamos logrando con los Cuadrantes de Paz”.

La formación de los policías en todos los niveles, en las academias y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, tanto para la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, y municipales, es en defensa de la calle, para garantizar la seguridad y la paz en todos los rincones de la Patria. Es importante -dijo- que dentro de la formación de nuestros funcionarios se intensifique el amor a la Patria, que el día de su juramento frente a la Bandera, lo hagan por defender a la Patria desde la primera línea de batalla.

Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández en cadena nacional

Durante la entrevista, la titular del Mpprijp señaló que la Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, a realizarse el venidero 30 de abril en el Colegio La Salle, en Caracas, será transmitida en cadena nacional y por las redes sociales para que todo el pueblo celebre esta ocasión tan especial.

Por la pandemia, el acto religioso contará con un número reducido de personas, junto a las autoridades eclesiásticas. “Yo confío que la Beatificación nos va a unir a todos, es una ceremonia esperada por todo el pueblo de Venezuela”, mencionó. Invitó a los fieles a seguir la Beatificación en vivo desde su casa, compartir en familia este momento, y evitar salir como medida preventiva por la Covid-19″.

La Ministra Meléndez pidió al pueblo de Venezuela seguir en esta batalla, “a pesar de las dificultades estamos en lucha diaria, somos un pueblo victorioso, digno y valiente”, ¡Vamos a seguir luchando y venciendo!