Bailarinas y bailarines venezolanos en el mundo rindieron homenaje al maestro “Negro” Ledezma

Las y los bailarines venezolanos que se encuentran danzando por el mundo rindieron homenaje en línea a José “Negro” Ledezma, durante el Festival “Caracas Baila Caribe 2020”. El Festival «Caracas Baila Caribe» dedicó parte de su programación al trabajo cultural comunitario, donde se exhibió lo mejor de las artes que se gestan en la cotidianidad del pueblo, regional, nacional e internacional. Estos actores se expresaron y mostraron gestos de agradecimiento al precursor de la danza contemporánea venezolana, el maestro José «Negro» Ledezma.



T y F: Prensa IAEM

Luisa García compartió con todos los espectadores en línea que el maestro Ledezma ponía el alma en todo lo que hacía: “Más que enseñarme a bailar, me enseñó a ser la mujer que soy hoy; “Negro” no me enseñó a subir la pata, a hacer una buena curva, a ocupar el espacio, me enseñó mucho más allá de eso, me enseñó que cuando una quiere algo va por ello y va porque el alma lo lleva”, expresó emocionada entre risas y lágrimas.

Janzet Rodríguez, quien también fue alumna del maestro Ledezma y es una espectadora de la danza, manifestó: “Sembró en mí el movimiento, aunque no estoy en un escenario bailando, él quedó en mi corazón, el trabajo que hizo merece un gran reconocimiento, entregaba y exigía entrega”.

Todos los alumnos coincidieron en señalar que los estudiantes de José “Negro” Ledezma son buenos bailarines, porque los enseñó a asumir el arte, la danza y quien es cada quien viene de la raíz del “Negro”.

La maestra Yuri Cavalieri agradeció la oportunidad a la producción general del Festival “Caracas Baila Caribe 2020” y expresó: “Gracias, porque pudimos compartir un espacio con tantas generaciones que han pasado por la escuela del ´Negro´ Ledezma, escuchar a otros hablar sobre la danza, sobre los maestros es un hermoso momento, lo disfrutamos muchísimo”, opinó.

Reinaldo Mijares, productor general del Festival “Caracas Baila Caribe 2020”, cuenta con un gran equipo de trabajo que permite que el público disfrute del evento. Una integrante es Adriana Sánchez, su experiencia se basa en lo que corresponde a la materia audiovisual, destacó la oportunidad que ha brindado la pandemia, como lo es reinventarse, moverse a otro ritmo en las plataformas digitales y seguir fomentando la cultura.

Es importante destacar, que la producción del Festival “Caracas Baila Caribe 2020” posee un valioso registro audiovisual; al respecto, el fotógrafo Félix Gerardi afirmó: “Desde el punto de vista gráfico nos han dado unas imágenes maravillosas, el festival me ha catapultado como fotógrafo, me ha hecho mejor ser humano porque en tiempos de pandemia me ha demostrado que los venezolanos somos capaces de esto y mucho más”.