Quién es Bally Bagayoko, el alcalde que se interpuso entre la policía y los estudiantes en medio de las protestas en Francia

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Captura de video mejorada con IA (teleurban.tv)

En medio de las protestas estudiantiles que recorren Francia, el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, ganó notoriedad nacional este martes al interponerse entre la policía antidisturbios y los manifestantes. Es el primer alcalde del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) al frente de un municipio de más de 100.000 habitantes, en la periferia del Gran París.

Fuente: Radio Mitre

Los estudiantes secundarios franceses reclaman por las condiciones educativas y denuncian la falta de recursos y de personal en los institutos. En Saint-Denis, la ciudad más poblada de la región después de París, las marchas derivaron en enfrentamientos entre jóvenes y uniformados.

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Bagayoko explicó que se acercó para acompañar a los manifestantes y bajar la tensión. Sin embargo, sectores de la derecha francesa lo acusaron de fomentar la violencia en las calles.

El pasado 29 de septiembre, cuentas y medios de extrema derecha lo señalaron por haber prendido fuego a un contenedor frente al instituto Bartholdi. Las acusaciones se apoyaban en videos recortados que se viralizaron, donde se lo veía alejarse del fuego y bailar entre estudiantes. Las grabaciones completas mostraron que, en realidad, estaba apartando el contenedor y ayudando a los bomberos.

El alcalde respaldó los reclamos legítimos de los jóvenes y pidió a las autoridades que fueran a hablar con ellos para comprobar si esa juventud está siendo “instrumentalizada” o si es capaz de organizarse y defender su futuro.

"Han destrozado mi vida"
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Quién es Bally Bagayoko

Hijo de padres malienses, nació en Levallois-Perret en 1973 y creció en los barrios obreros del norte de Saint-Denis. A los 15 años trabajaba como vendedor en el mercado central. Su militancia arrancó en SOS Racismo y en el movimiento estudiantil, y luego se acercó al Partido Comunista Francés, con el que fue teniente de alcalde durante casi 20 años.

Bally Bagayoko se interpone entre la Policía y estudiantes durante las protestas de este martes en París. (AFP)

En 2012 se sumó al Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Fue entrenador de básquet en el club local y, en marzo de 2026, ganó la alcaldía en primera vuelta con el 50,77% de los votos, con un programa de 250 propuestas que incluía control de alquileres y más vivienda pública. Dos meses después, retiró de su despacho el retrato del presidente Emmanuel Macron, una costumbre republicana que no es obligación legal.

Su gestión también estuvo atravesada por insultos racistas en su contra en redes sociales y por señalamientos sobre supuestos vínculos con narcotraficantes de la ciudad. Aun así, el 7 de junio abrió en Saint-Denis el primer acto de campaña de Mélenchon para las presidenciales de 2027, ante 26.000 personas.}

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