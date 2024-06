Restos simbólicos de Cristóbal Mendoza ingresaron al Panteón Nacional

Este domingo, los restos simbólicos del ilustre abogado y político venezolano José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla fueron trasladados al Panteón Nacional desde la Asamblea Nacional, donde se realizó la Capilla Ardiente.

Texto: Prensa Mincyt (Ghiccelle Chacín) / Fotos: Prensa Presidencial

Tras ingresar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y autoridades de los poderes públicos rindieron honores a uno de los líderes de la gesta independentista de la Patria.

Restos de Cristóbal Mendoza ingresan al Panteón Nacional, 23 de junio de 2024

Durante su intervención, el mandatario nacional señaló que es un día magnífico porque se está haciendo justicia. “Era una deuda con los libertadores de América y era una deuda con el noble y valiente, admirable pueblo de Trujillo, hombres y mujeres de los andes (…) aquí está llegando al lado de Bolívar, su jefe, su fiel amigo, su compañero, bienvenido a donde siempre debiste estar”, dijo.

En ese sentido, el jefe de Estado destacó que Mendoza fue un trujillano de pura cepa, un gran hombre en los andes, quien estuvo con Bolívar en momentos claves para la Patria.

Apuntó que Cristóbal Mendoza, al igual que otros héroes, fue uno de los “precursores de las corrientes anti-oligarcas de Venezuela”. “La batalla de ellos, de Cristóbal, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Hugo Rafael Chávez Frías; es la batalla de hoy entre la antipatria, la oligarquía y la batalla del pueblo, la verdad (…) o somos patria libre, soberana, igualitaria o no somos nada”, enfatizó.

Al respecto, orientó a la vicepresidenta de la nación, Delcy Rodríguez, la edición de un libro de enciclopedia de la vida de Mendoza para que esté en los liceos, en las escuelas y las comunidades.

Señaló que la amenaza de los intereses imperiales siempre está al frente, pero hay que tener confianza y fe en las y los venezolanos. “¿Cuál es la fuerza que nos mueve? En las circunstancias más difíciles (…) el esfuerzo vivo de los libertadores (…) no le fallemos a nuestros ancestros, no le fallemos al ejemplo de ellos, no les fallaremos jamás a su valentía, al amor por lo nuestro”, puntualizó.

El pasado martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad este histórico traslado, reconociendo la relevancia de la figura de Mendoza en la historia de Venezuela.

Cristóbal Mendoza, quien nació Trujillo el 23 de junio de 1772, se convirtió en el primer presidente del país tras la independencia de Venezuela, por su destacada participación en esta gesta heroica.

Mendoza también fue político, abogado y periodista que participó en la elaboración de la primera Constitución del país. Fue amigo leal de Simón Bolívar. El 14 de octubre de 1813, es él quien propone formalmente que se le confiera el título de Libertador.