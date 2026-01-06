Cultores se movilizaron este domingo en respaldo al Presidente Maduro y en defensa de la soberanía

 • 0 Comentarios

En una demostración de unidad y conciencia histórica, el pueblo cultor venezolano junto al equipo promotor de la Gran Misión Viva Venezuela, se movilizó masivamente este domingo 04 de enero por las calles de Caracas para exigir la liberación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente y diputada, Cilia Flores, tras su secuestro derivado de la acción injerencista ejecutada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 03 de enero.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Edys Glod y Bernardo Suárez)

En compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, los movimientos culturales y populares rechazaron esta retención arbitraria, denunciándola como una agresión que atenta contra la voluntad popular y la estabilidad democrática del país. Durante la marcha, se resaltó que la identidad y la cultura venezolana son herramientas de lucha y resistencia ante esta afrenta.

Entre cantos y consignas, los asistentes instaron a la comunidad internacional a pronunciarse ante esta acción injerencista, reafirmando que el sector cultural se mantendrá en permanente movilización hasta lograr el retorno del Mandatario Nacional y la Primera Dama de la República.

El Gobierno Bolivariano reafirma su postura en defensa de la soberanía nacional, rechaza la injerencia extranjera y exige respeto a la autodeterminación de los pueblos.

 

Cien personas asesinadas dejó ataque de Estados Unidos, informó Diosdado Cabello

enero 8, 2026

Delcy Rodríguez recibió notificación de nueva Junta Directiva de la AN: Habrá 8 nuevos códigos legales y diversificación de la economía

enero 8, 2026

Ministro Villegas llama al sector cultural a ser el eje articulador de la tranquilidad y la cohesión nacional

enero 8, 2026

El IVIC fue gravemente afectado por dos bombas estadounidenses

enero 7, 2026

Ministro Villegas comparó la resistencia y lucha del presidente Maduro con la del comandante Chávez

enero 7, 2026

Movilnet recupera señal en la Gran Caracas tras agresión militar

enero 7, 2026

Presidenta encargada: No hay agente externo que gobierne a Venezuela

enero 6, 2026

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en honor a mártires del ataque estadounidense del 3 de enero

enero 6, 2026

Biblioteca dañada en La Guaira por ataque estadounidense será rehabilitada integralmente, anunció ministro Villegas (+Fotos de los daños)

enero 6, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios