Cultores se movilizaron este domingo en respaldo al Presidente Maduro y en defensa de la soberanía

En una demostración de unidad y conciencia histórica, el pueblo cultor venezolano junto al equipo promotor de la Gran Misión Viva Venezuela, se movilizó masivamente este domingo 04 de enero por las calles de Caracas para exigir la liberación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente y diputada, Cilia Flores, tras su secuestro derivado de la acción injerencista ejecutada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 03 de enero.



Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Edys Glod y Bernardo Suárez)

En compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, los movimientos culturales y populares rechazaron esta retención arbitraria, denunciándola como una agresión que atenta contra la voluntad popular y la estabilidad democrática del país. Durante la marcha, se resaltó que la identidad y la cultura venezolana son herramientas de lucha y resistencia ante esta afrenta.

Entre cantos y consignas, los asistentes instaron a la comunidad internacional a pronunciarse ante esta acción injerencista, reafirmando que el sector cultural se mantendrá en permanente movilización hasta lograr el retorno del Mandatario Nacional y la Primera Dama de la República.

El Gobierno Bolivariano reafirma su postura en defensa de la soberanía nacional, rechaza la injerencia extranjera y exige respeto a la autodeterminación de los pueblos.