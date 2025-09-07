Abierta convocatoria para el Premio Nacional de Cultura 2025 🗓

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anuncia el inicio de la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Cultura 2025, una oportunidad para reconocer a creadores y creadoras que han brindado sus destacados aportes en diversas disciplinas artísticas y culturales del país.

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo)

La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, a través de sus redes sociales, donde se lee en un comunicado que la iniciativa busca identificar y homenajear a creadores y creadoras que hayan contribuido de manera significativa en áreas como literatura, música, danza, teatro, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, fotografía, saberes tradicionales, arquitectura y humanidades.

Las postulaciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas, comunidades organizadas y colectivos, así como por iniciativas propias del interesado.

Además, la mención honorífica está dirigida a creadores con al menos 20 años de trayectoria comprobada en su disciplina, y podrá entregarse a título póstumo si así se decide.

La convocatoria estará abierta desde este 8 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2025. Los interesados deberán enviar sus propuestas y documentación que respalde sus años de experiencia al correo electrónico premionacionalcultura@mincultura.gob.ve.

La entrega de este galardón reafirma el compromiso del Estado venezolano con la promoción de la cultura como motor fundamental de la identidad nacional y lo afirmativo venezolano, así como el impulso al reconocimiento y valorización del talento nacional.