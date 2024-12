Maduro criticó la canción “Veneka” de Rawayana y exigió respeto a la mujer venezolana

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó el término “venecas” que una canción del grupo Rawayana ha popularizado en las últimas semanas, haciendo referencia a una palabra usada en otros países para referirse despectivamente a las y los migrantes venezolanos. “A las mujeres de Venezuela se les dice dignidad, se les dice respeto y se les dice venezolanas. ¡No son venecas, son venezolanas!”, enfatizó el jefe de Estado este domingo desde el Palacio de Miraflores, al culminar una movilización del pueblo en defensa de la navidad.

Texto: Últimas Noticias y Alba Ciudad

Maduro instó a defender la identidad de la mujer venezolana ante el intento de desfigurar su identidad nacional, en referencia a la canción “Veneka” del grupo venezolano Rawayana en la que participó el rapero Akapellah.

“El grupo que hizo esa canción tan insultante, tan despreciativa, tan horrible como ‘Veneka’, no la embarró, ¡la puso!”, asestó.

En parte, la canción “Veneca” de Rawayana dice: “¿Dónde están las mujeres venecas que son las boleta? / Que no van para el gym (gimnasio) pero tienen cuerpo de atleta / No se sabe si son las cachapas o son las arepas / Y todas llevan queso / Si me mira la beso”.

Maduro vs. Rawayana: Se manifiesta contra la canción "Veneka" y exige respetar a la mujer venezolana

El Primer Mandatario Nacional comparó el contenido de la letra con la polémica canción “+57″, interpretada por la colombiana Karol G y otros artistas de ese país, que fue acusada de sexualizar a las niñas de su país, al referirse a una niña de 14 años que iba a discotecas y utilizaba drogas. La controversia hizo que Karol G emitiera un comunicado disculpándose -fue la única que lo hizo- y cambiaron una parte de la letra de la canción.

En ese sentido, Maduro instó a la sociedad y especialmente a los hombres para que repudien la canción. Reiteró que las mujeres venezolanas destacan “por su dignidad, por su identidad, por su belleza, por sus valores, por su hermosura espiritual”.

Asimismo, el Presidente pidió a los escritores, poetas, cantantes y músicos que surjan “mil poemas, mil canciones” en defensa de la dignidad de la mujer venezolana. “Así van vituperando el honor y el derecho a una vida decente de las niñas, así van envenenando la mente por aquí y la mente por allá, porque el proyecto imperial y de la derecha fascista es quitarnos los valores culturales, morales y destruir el concepto de familia”, denunció.

El dignatario venezolano afirmó que “la mayor vacuna contra la industria cultural de la pornografía, de la mentira, de la pederastia y de todos los antivalores que representa la decadente modernidad de Occidente” es defender “la cultura, tradiciones y el legado histórico del país”.

“La mayor vacuna es enseñar a esas niñas a cantar nuestros cantos y transmitir los valores de la honestidad, del estudio, de la alegría, del canto. La mayor vacuna es que se multipliquen por millones las escuelas de teatro, de circo, de música”, cerró.

“La mayor vacuna es la educación, la cultura, los valores. ¡El Ejemplo! Dar el ejemplo y crear conciencia crítica al niño y a la niña”, dijo el Presidente, quien sugirió a las familiar hacer un círculo de conversación, poner la canción y analizar tanto la letra como el video. “Esto no es la mujer venezolana, se equivocaron con nosotros. Quizás es tantos años de vivir por fuera (en el exterior) y sólo de vivir del billete que les dan. Se equivocaron”.