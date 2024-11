Once desarrolladores rusos excluidos de Linux por sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Once desarrolladores rusos fueron borrados de la lista de personas que han contribuido con la programación del núcleo Linux, que es una de las piezas fundamentales y más emblemáticas de los sistemas operativos de software libre, ello por estar sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y aparecer en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), o trabajar en empresas rusas que así lo están.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa), con información de ARS Technica, ItsFoss y Slashdot

“Se han eliminado algunas entradas debido para cumplir con diferentes requisitos. Pueden volver a aparecer en el futuro si se proporciona la documentación suficiente”.

Con este escueto comunicado, uno de los programadores principales del código fuente del núcleo o kernel Linux, Greg Kroah-Hartman, envió un “parche” que eliminaba a once programadores del archivo “MAINTAINERS”, que es una lista de las personas que han colaborado en el desarrollo de uno de los principales componentes del mundo del software libre, lo que se considera un honor y un privilegio en el mundo de los programadores.

Los once desarrolladores, al parecer, son rusos o trabajan para empresas rusas. Cuando el comunicado señala que hay que “cumplir con diferentes requisitos” se refieren a sanciones emitidas por Estados Unidos contra Rusia y empresas rusas, como consecuencia del conflicto con Ucrania.

Linux es el kernel o “núcleo” de numerosos sistemas operativos en software libre, incluyendo a los famosos Debian, Ubuntu o LinuxMint, pero también a sistemas derivados como Android (que potencia cientos de millones de teléfonos y tabletas en todo el mundo) o Chromebook. Creado hace 33 años por el programador finlandés Linus Torvalds, Linux forma parte de la revolución del software libre y del código abierto, una auténtica rebelión de los programadores de los años 90 contra el monopolio creado por la transnacional Microsoft y muchas otras empresas del llamado “software propietario”.

Están en la Lista de la OFAC del Departamento del Tesoro

Y efectivamente, James Bottomley, desarrollador de Linux, informó que “nosotros” (aparentemente hablando en nombre de los mantenedores de Linux) “recibimos consejos de los abogados de Linux Foundation. Los empleados de las empresas que figuran en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN OFAC) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, o que estén relacionados con ellas, tendrán sus colaboraciones ‘sujetas a restricciones’ y ‘no pueden estar en el archivo MAINTAINERS'”.

En otras palabras, quienes estén en la lista de la OFAC del Departamento del Tesoro, o quienes trabajen en empresas que aparezcan en dicha lista, no pueden aparecer como mantenedores de Linux. Esa es la misma lista que se usa para sancionar a países como Venezuela, Irán, Nicaragua o Cuba, en la que aparecen dirigentes políticos como Diosdado Cabello o el presidente venezolano Nicolás Maduro.

ARS Technica, un reconocido sitio web de noticias de tecnología, explica que “la mayoría de los programadores que fueron eliminados del archivo de MAINTAINERS trabajan desarrollando drivers para hardware de Acer, Cirrus y, en particular, Baikal, un fabricante de chips que intentó desarrollar procesadores ARM de diseño ruso y se declaró en quiebra en 2023; la empresa está sancionada por Estados Unidos.

Consecuencias

Uno de los desarrolladores rusos eliminados, Serge Semin, cuyo perfil de GitHub indica haber trabajado para la firma tecnológica rusa sancionada Baikal, escribió una extensa nota de despedida a la lista del núcleo Linux, describiéndose a sí mismo como un ‘voluntario y aficionado'”. Señaló que, en sus siete años apoyando a la comunidad Linux, envió 518 parches, revisó otros 253 y probó unos 80.

Por ahora, todas las contribuciones enviadas por estas personas permanecerán en el código fuente de Linux. Otro desarrollador replicó en que no está claro si se le permitirá enviar nuevos parches y contribuciones al kernel Linux.

Un parche es un fragmento de código fuente enviado por un programador con el fin de resolver un problema o añadir una nueva característica al núcleo Linux. Los “drivers para hardware” son programas que permiten que un aparato específico (una impresora, un micrófono, un monitor, etc.) funcione adecuadamente con Linux.

Por la forma como funciona el software libre, muchos programadores acostumbran colaborar resolviendo problemas en el código fuente de las aplicaciones, tal y como también hay personas que hacen lo mismo en Wikipedia escribiendo o mejorando artículos en sus ratos libres. En ambos casos, se trata de trabajos voluntarios; lo hacen muchas veces a cambio de reconocimiento y para ganar experiencia dentro de la comunidad. En otros casos, algunas empresas envían drivers y colaboraciones a Linux de forma interesada, para que sus aparatos funcionen adecuadamente dentro de cualquier sistema operativo que use Linux.

Rusia propone una comunidad de desarrolladores Linux independiente

El gobierno ruso respondió calificando la exclusión de programadores rusos como “un acto de discriminación” y se ha comprometido a establecer una comunidad de desarrollo independiente para el sistema operativo de código abierto.

“Fortaleceremos la cooperación y estableceremos un diálogo con aquellos países que estén dispuestos a trabajar con nosotros”, dijo el Ministerio de Tecnologías Digitales de Rusia en un comunicado enviado a medios locales, añadiendo que planean construir su propia “estructura alternativa”.

El objetivo es reunir a desarrolladores de países que estén abiertos a trabajar con ellos en este proyecto. “Es importante crear condiciones para la cooperación, que puedan ayudar a desarrollar un producto único”, añadió el representante del ministerio. Los líderes dentro del proyecto Linux no han comentado públicamente la declaración rusa.

“Actualmente, no hay información sobre si Rusia está en conversaciones con otros países, pero mi especulación es que podrían acercarse a los miembros BRICS antes que a cualquier otro”, comenta Sourav Rudra, articulista del sitio web ItsFoss.com, una reconocida página sobre noticias para programadores.

Vladimir Slinko, experto de la empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky, sancionada por Estados Unidos, dijo en una entrevista al medio ruso RBK que será difícil para las empresas rusas que han contribuido previamente a Linux, ya que sus cambios podrían no llegar a ser aceptados. También teme que en el futuro, los parches de los desarrolladores rusos puedan ser vistos con sospecha, lo que complicará aún más las contribuciones de los rusos al núcleo de Linux.

Linus Torvalds responde con agresividad… otra vez

La respuesta de Linus Torvalds, creador de Linux, han sido polémicas y agresivas pero poco sorprendentes. “Hay muchos trolls rusos por todos lados”, escribió en un mensaje refiriéndose con “trolls” a provocadores o personas pagadas para crear conflictos. Escribió: “Está completamente claro por qué se hizo el cambio” y señaló que las “fábricas de trolls rusos” no lo revertirán. También afirmó que “los ‘diversos requisitos de cumplimiento’ no son solo una cosa de Estados Unidos”.

Torvalds se negó a revertir los cambios y volver a incluir a los once programadores rusos. “Usen la papilla que llame cerebro. Soy finlandés. ¿Creen que voy a apoyar la agresión rusa? Aparentemente no es solo falta de noticias reales, también es falta de conocimiento de la historia”, escribió Torvalds antes de despedirse. Escribió más tarde que “no discutirá temas legales con personas aleatorias de Internet”, que sospechaba que “son actores pagados y/o que han sido irritados por ellos”.

El destacado programador siempre ha sido poco ejemplar por la forma como escribe y se maneja en las listas de correo, donde en el pasado ha maltratado a otros programadores por no hacer las cosas como él lo indica o por no cumplir las normas. “Suicídate, el mundo será un lugar mejor” o “este no es un concurso de chupar p***s” son comentarios característicos del creador de Linux, quien en 2018 tuvo que hacerse a un lado por unos meses debido a las fuertes críticas que se le hicieron por el maltrato a otras personas.

El software libre surgió como una alternativa ante las grandes empresas capitalistas del software, que sólo emitían aplicaciones de código cerrado y forzaban a los usuarios a pagar por el más mínimo cambio. Sin embargo, el que el mundo del software libre dependa tanto de empresas estadounidenses siempre ha sido uno de los motivos de discusión, porque deben ajustarse a las leyes de este país.