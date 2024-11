Ley Simón Bolívar contempla hasta 30 años de cárcel para traidores a la patria

Juan Carlos Mogollón, diputado de la Asamblea Nacional (AN), informó que la recién aprobada Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista contempla una pena máxima de 30 años sin beneficios por el delito de Traición a la Patria.

Asimismo, el sistema de justicia de Venezuela podrá juzgar aun en ausencia a quienes incurran en el grave delito, además, pueden enfrentar la sanción de hasta 60 años de inhabilitación política.

“El clamor del pueblo ante la aprobación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar es impedir la impunidad”, resaltó el parlamentario este jueves durante su participación en el podcast “Maduro Live de Repente”.

Al respecto, la primera combatiente de la República, Cilia Flores, consideró apropiado que el nuevo instrumento jurídico permita juzgar en ausencia para evitar que los culpables huyan del país y desde afuera continúen agrediendo a la patria.

“El derecho a la defensa, como lo dice nuestra Constitución y nuestra legislación, es un derecho y el derecho se ejerce o no se ejerce, eso depende de la persona”, esclareció.

La también diputada de la AN subrayó que los acusados no están en la obligación de ejercer el mencionado derecho a la defensa, “pero tampoco puedes paralizar al sistema de justicia, no puedes paralizar a un Estado, a un país, a los agraviados, a los que son afectados por una acción delictiva. Entonces, es bien apropiado que se pueda juzgar en libertad. Si quiere venirse a defender, todo el debido proceso abierto para que se defienda”, puntualizó.

La legisladora y jefa del Bloque de la Patria en el parlamento nacional, Tania Díaz, mencionó que “nos toca esa responsabilidad de reivindicar el nombre del Libertador, pero es importante decir que esta Ley también la aprobó la oposición, quienes también votaron con nosotros”.

Ley Libertador Simón Bolívar para la paz

Por su parte, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, destacó que la Ley Libertador Simón Bolívar defenderá la justicia y la paz del país, y resaltó también que la norma tiene un perfil institucional que permitirá poner orden y límites en las actitudes de un pequeño sector de “vende patrias” quienes pretenden desestabilizar a la nación y se declaran inocentes.

“Se convierten en lacayos del imperio estadounidense para hacerle daño a Venezuela, para traer mercenarios y grupos terroristas, para organizar comanditos y matar gente, para buscar un golpe de Estado y una invasión”, esgrimió.

Maduro fustigó que la oposición extremista del país apoyara la denominada “Ley Bolívar” del Congreso de Estados Unidos a la que calificó como “ofensa histórica” contra la memoria del Libertador.

“Es una ley de guerra contra Venezuela, han pretendido ponerle el nombre de nuestro Libertador. Eso ha generado una gran indignación en el mundo. Yo la he llamado la “Ley Basura” que pasará a la historia como una de las agresiones”, ahincó.