Maduro: Vamos por los corruptos y los traidores

El Presidente venezolano Nicolás Maduro, durante la edición N°63 de su programa semanal Con Maduro+ machacó que persistirá en su lucha contra la corrupción, el burocratismo y la traición.

Texto: Últimas Noticias

“El burocratismo, la corrupción y la traición que están pululando son otras de las amenazas que acechan al pueblo. El burocratismo deriva siempre en indolencia de gente que tiene responsabilidades y le voltea la cara al pueblo, no lo quiere, no lo siente, no lo protege. Estamos en una batalla incansable contra la corrupción y la traición, que nadie se canse. Todo eso va unido. Ustedes lo saben, no tienen un presidente cobarde; mi fuerza, mi arrojo viene de verle la cara a ustedes, de sentirme y ser pueblo. Y no daré descanso a mi brazo en la lucha contra el burocratismo, los corruptos y los traidores, caiga quien caiga. Ustedes me entienden, ¿verdad?”, dijo dirigiéndose a los presentes en el estudio.

Con Maduro Más+, 21 octubre 2024, programa especial 12 años del Golpe de Timón y Comunas

“No podrá ni la conspiración ni el fascismo, ni la traición, se vistan como se vistan, se presenten como se presenten , tenemos un rumbo bien definido. Vamos por los corruptos y traidores”, insistió.

Cabe destacar que este mensaje lo lanza el presidente Maduro tras el anuncio realizado en horas de la mañana de este lunes por el Ministerio Público sobre la detención del exministro de petróleo y expresidente de Pdvsa, Pedro Tellechea Ruiz, junto a sus más cercanos colaboradores, por la presunta comisión de graves delitos que atentan contra los intereses del país. Es investigado por la entrega del sistema de control y mando automatizado de la estatal a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de EEUU.

El pasado 18 de octubre, el presidente Maduro anunció la designación de Alex Saab como nuevo ministro de de Industria y Producción Nacional, cargo que ocupaba Tellechea desde el 27 de agosto de este año.

Amenazas frente al fascismo

El Presidente Maduro destacó la importancia de consolidar la victoria frente al fascismo permanentemente y exhortó a la población a no subestimar los hechos ocurridos entre el 27 y el 30 de julio de este año, tras los comicios electorales, “donde nuevamente se le vio la cara al fascismo en su combinación permanente con el imperio. Pero los derrotamos”, sentenció.

A su juicio, la primera amenaza que tiene nuestro país es la conspiración permanente, e hizo mención a los anuncios realizados la semana pasada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien informó sobre la captura de la “segunda tanda de mercenarios, con pruebas irrefutables. Están convictos y confesos”.

Maduro aseguró que estos grupos violentos venían a matar y a coordinar, junto a los extintos grupos Tren de Aragua y Tren del Llano a tratar de retomar la agenda fascista, “pero fueron capturados. Allí está la cara asesina del fascismo, pues quien dirige esa conspiración es el imperio norteamericano. Los agarramos con los kilos y por ello se quedaron calladitos”, aseveró. “Solamente las agencias de noticias que le hacen lobby, como Infobae, son los que se atreven a publicar las cosas más absurdas que se pueden imaginar”.

Maduro hizo mención a un trabajo realizado por el portal de noticias Infobae, radicado en Argentina, el cual dijo está relacionado con la CIA.

“Ellos son los que se atreven a decir las peores basuras y porquerías. Dijeron que uno de esos estadounidenses capturados era una mansa paloma, que estaba era enamorado de una venezolana que conoció en Tinder y que estaba en el país porque vino a conocer a su familia (…) y ¿mientras iba a poner una bomba?, eso lo agrego yo a la historia”, dijo.

“Es que nos creen bobos, es que subestiman al pueblo, pero nosotros vamos a seguir defendiendo a la paz frente a los ataques del imperio norteamericano, y así lo denuncio al mundo, ellos huyeron con su guerrita, pero estén donde estén, este pueblo vencerá y prevalecerá la recuperación integral de nuestro país”.