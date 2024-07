Maduro propondrá ley para actuar contra ministros, alcaldes y gobernadores que no resuelvan casos denunciados en los 1×10

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que va a introducir en el segundo semestre de 2024 una ley que obligue a ministros, alcaldes, gobernadores y funcionarios a resolver los problemas en las comunidades y servicios públicos denunciados a través de la VenApp, en los 1×10 de Buen Gobierno. Señaló que la ley será punitiva y permitirá actuar legalmente contra los funcionarios que no cumplan, para que “se vayan”.

“El 1×10 del Buen Gobierno lo voy a profundizar y lo voy a convertir en ley para obligar a ministros y a todo funcionario a cumplir con el pueblo”. Así lo anunció este lunes 1° de julio el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Durante su programa Con Maduro+, destacó que los funcionarios públicos se deben al pueblo y deben darle soluciones a los problemas, y puso como ejemplo que los funcionarios opositores en el estado Zulia no habían resuelto ni un sólo caso denunciado por la gente a través de la VenApp.

Maduro propone ley de 1X10 para destituir a gobernadores, alcaldes o ministros que no cumplan

“Estoy pensando para este segundo semestre en meter una ley del 1×10 del Buen Gobierno que sea punitiva”, con el fin de que “quien no atienda las demandas del 1×10 del Buen Gobierno, se pueda actuar legalmente y se vaya. Venezuela tiene que cambiar completamente”, expuso desde el Teatro Municipal de Caracas, en medio de los aplausos de los cientos de asistentes.

“¿Qué más tiene que hacer un ministro sino saber lo que el pueblo denuncia? ¿Qué más tiene que hacer un gobernador o alcalde sino atender las demandas de la gente?”, remarcó en la edición 52 del espacio.

Señaló que hay problemas que son muy difíciles de solucionar, pero el funcionario debe ir con el pueblo y explicarle. “Cuando tú le dices a la gente la verdad.. esto es difícil de solucionar por tal cosa, ahí en el debate sale la solución”.

En ese contexto relató: “en estos días estuve en un sitio, cuando salí del evento salió gente a saludar y de repente consigo un hueco, ¡la mamá de los huecos! Era verde, estaba lleno de agua, y le estaba naciendo un árbol (…) ¿Cuánto tiempo tenía ese hueco ahí? ¿Ese hueco no lo vio nadie? Tiene que pasar Maduro por ahí. A las 24 horas ya estaba tapado el hueco, ah porque pasó Maduro (…) ¿Y el alcalde? ¿y el concejal? ¿Y el poder popular de ahí? Me van a decir que no conseguimos el líquido, el asfalto, la máquina, ¿no tienen una pala? ¿No vas a poder conseguir una paca de cemento?”.

El método para gobernar con la gente

Maduro hizo énfasis en que creó el 1×10 del Buen Gobierno para romper con el burocratismo, “la incomunicación, la indolencia”. Agregó que este programa tiene que “ser la marca de la nueva etapa histórica” del Gobierno en el país.

En ese contexto, dijo que el 1×10 «el nuevo método para gobernar con la gente, para gobernar directo, tiene que ser el 1×10 del Buen Gobierno».

Señaló que en la gobernación del Zulia y la alcaldía de Maracaibo el 1×10 no se estaba cumpliendo, aunque las denuncias del Poder Popular eran bastantes, por lo que la Revolución se tuvo que poner «a ser de gobernador y alcalde de Zulia y Maracaibo».

Maduro, quien recordó que el 22 de enero de este 2024 estableció la meta de llegar el 1° de julio a 95% de atención y resolución de casos del 1×10 del Buen Gobierno, manifestó que le complace que aunque “no llegamos a 95% rayamos cerca, y el 1×10 del Buen Gobierno puede anunciar que superó 90% de atención y resolución de los casos reportados por la VenApp”.

Agregó que la meta debe ser 100% de casos resueltos. “Exijamos lo imposible para lograr lo posible”, expresó minutos antes el Jefe de Estado al rememorar palabras del Comandante Chávez.