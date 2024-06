Presidente ordenó acabar con la corrupción en las cárceles que ocasiona retardos procesales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este martes que Venezuela debe avanzar hacia un sistema penitenciario que rescate al ser humano para que lo eduque y que lo proteja.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

Tal afirmación la hizo el Jefe de Estado durante la segunda edición de su programa radial “Con Maduro de Repente” al instruir al nuevo ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

El Dignatario refirió que el sistema penitenciario tiene que limpiarse, “el año pasado dimos golpes certeros. Dijimos, se acabó Tocorón, Tocuyito, se acabaron los pranes”.

Pero añadió: “Tenemos que acabar con la corruptela, tenemos que formar una nueva generación de custodios. No puede ser que al detenido se le cobre por llevarlo hasta el baño. ¡Eso no puede ser, Julio! Que si lo tienen que trasladar, no lo trasladan porque no tenía dinero para pagar al bandido, al corrupto, y se crea retardo procesal”.

“Habrá gente honesta entre los custodios -añadió Maduro- y mi mensaje a esa gente honesta: ¡resistan! Porque llegó una nueva etapa. Ya le dimos un golpe a los pranes, ahora vamos a ordenar, para que las cárceles sean recinto de estabilidad, respeto a los derechos humanos y reeducación”.

En este sentido, el nuevo ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, indicó que hoy en día, Venezuela es uno de los países más seguros de Latinoamérica. “Tenemos grandes avances en el sistema de justicia. Hoy los 44 centros penitenciarios, los más de 400 centros preventivos que hay en el país están en manos del Estado, no hay líderes negativos, no hay drogas, no hay armas, esto debe saberlo el pueblo y ahora vamos a una etapa de profundización”, refiere el canal del Estado.

Destacó que actualmente se evalúa la sistematización de procesos, ya que estos se retrasan por alcabalas y funcionarios que permiten que esto suceda y explicó que entre esta profundización se encuentra contemplada la optimización de la audiencia telemática, crear registros digitales de privados de libertar y el estudio de otros métodos que permita perfeccionar el sistema penitenciario nacional con los recursos que existen en el país.