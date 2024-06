Colina puso a vibrar a los asistentes al Teatro Nacional “Román Chalbaud” de Caracas (+Fotos)

Colina, uno de los artistas emblemáticos de la música pop venezolana de los años ochenta, volvió a cautivar a la capital venezolana en un gran concierto en el majestuoso Teatro Nacional “Román Chalbaud” de Caracas.

Texto: Prensa MPPC (Mary Ochoa) / Fotos: Roiner Ross

Este concierto marca el inicio de una gira nacional que será promovida por el Ministerio del Poder Popular de la Cultura, a través de la Presidencia de la República, dentro de su política de apoyo al talento venezolano.

El cantautor, que rememoró una época dorada urbana venezolana que estaba en la cima con artistas como la talla de Ilan Chester, Franco de Vita, Yordano, Sergio Pérez, Guillermo Davila, Frank Quintero o Karina, entre otros, está en pleno resurgimiento a la palestra pública.

Volver a escuchar al intérprete con ese vigor de ahora, es disfrutar de nuevo con ese talento que lo caracteriza, ha resurgido como el ave fénix, mostrando su música, su arte y su fuerza.

Este sábado 8 de junio, el intérprete cautivó al público presente con sus éxitos musicales, partiendo de pop, rock, jazz, reggae, baladas, latino y electrónica; y con una talentosa banda musical.

El maestro le regaló a sus seguidores las mejores canciones con un repertorio que hizo recordar sus grandes éxitos cuando sonaba en todas las emisoras del país.

El cantautor, nativo de la ciudad de Coro, estado Falcón, deleitó a su fanaticada con un repertorio de 17 temas: Tratándose de ti, Algo bueno tiene que pasar, Si tú te vas, Paso a paso, Corazón moro, Don’t let me down, Es reggae y Knockin’ on Heaven’s Door, entre otros.

Con Amándote hizo cantar a su público y a las nuevas generaciones como en los viejos tiempos.

El Teatro Nacional Román Chalbaud retumbó con la banda que acompañó a Colina en el escenario, en la guitarra y dirección Alvaro Falcón; en el bajo Juan Carlos de la Cruz; en la batería Miguel de Vicenso; en el saxo Ezequiel Serrano; en el teclado Willie Croes; en el coro Leonor Jave, Marlene Yanez y Tita Parra.

Una velada musical donde el público se desbordó coreando “¡Te queremos Colina! ¡Te queremos!”.

Colina para Venezuela

También hizo acto de presencia en este extraordinario y muy sentido espectáculo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, quien informó que “tenemos instrucciones del presidente Nicolás Maduro de apoyarlo, que su canto esté en todos los rincones”.

“¡Vamos pa´Venezuela!”, le dijo el titular de la Cultura a Colina y este le respondió: “cantaremos en el Esequibo”.

“En la gira le prometo cantar la propuesta musical que tengo sobre El Esequibo”, anunció Oscar de Jesús, conocido en el panorama artístico como Colina.

Igualmente, Villegas Poljak explicó que este concierto es parte de la dinámica cultural intensa que caracteriza a Venezuela con la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. “Se ha puesto en visibilidad una inmensa diversidad cultural que no muere, no se limita a lo tradicional que es muy importante, que nos da identidad, es muy amplia y cabe en esta diversidad cultural venezolana una estrella del pop rock”, destacó.

Por su parte, Colina dio a conocer cómo se sentía de estar en el escenario del Teatro Nacional Román Chalbaud de Caracas: “como la primera vez, con mucho miedo, con entusiasmo de vivir, de cantar, estoy aquí para todo”.

Además, enfatizó que “recuerdo con mucho cariño este espacio teatral, para mi es fabuloso poder disfrutarlo nuevamente, ya que para los años 70 cuando pertenecía a la Escuela Nacional de Ópera canté por primera vez aquí una ópera”. También el cantautor, cineasta y productor musical destacó que la música es saludable para todo ser humano “el rocanrol y la música nos ayudan a llevar la vida más fácil”.

Colina y su música

Es bueno recordar que a principios de los años setenta, según textos, Colina comienza a cantar en un concurrido lugar caraqueño llamado El Gran Café, en donde se presentaba con su grupo Negro y Aparte. Con esta agrupación graba su primer disco en formato 45 RPM llamado Alma de azabache y Belice.

En 1982 graba su primer disco, Amanecer, que incluye temas en inglés y español. En este disco participaron artistas británicos pertenecientes como Jeff Beck, Breadfast Band, Fashion y los músicos Jerry Raphitti y Steven Windwood.

En 1983 graba su segundo disco como solista, Aquí y ahora que incluye uno de sus grandes éxitos Si tú te vas, así como Fuera de control para la grabación de este disco viajan a Venezuela los músicos británicos Greg Roberts en la batería y Mark Gibs en la guitarra. También participan artistas venezolanos como: Ilan Chester en el teclados, y en el coro Biela da Costa, Ana María Bertorelli y Marlene Yanés.

El año 1985 realiza su tercera producción llamada Sampler en donde está incluido su gran éxito Amándote, así como Curacao, Dame la noche, Lloras por nada y Es Reggae, entre otros.

En 1987 graba su cuarto disco llamado Cuando un loco ama, una producción hecha con artistas como: Carlos Mata, Luz Marina, Cecilia Todd, María Rivas, Elisa Rego, Moisés González, Fernando Carrillo y Evio di Marzo. De esta producción destacaron temas como Tratándose de ti, Así es el amor, Nadie te entiende y Algo bueno tiene que pasar a dúo con Di Marzo.

En el año 1994 Colina incursiona en un nuevo estilo musical con su disco Vuelve, que contiene temas con una tendencia más tropical.

Para el año 2002 sale al mercado un disco llamado Master Collection, una recopilación de todos sus éxitos.

Finalmente, Irene García, una de las asistentes presentes, exaltó que fue maravilloso el concierto: “se tiene que repetir; este artista lo tenemos que rescatar para que de nuevo llegue a la cumbre, porque es uno de nuestros mejores cantantes nacionales; ¡como Colina ninguno!”.

Este evento fue organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas, Fundapatrimonio y el Teatro Nacional de Caracas.