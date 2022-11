¡Impelable! Euroscopio 2022 está en la Cinemateca Nacional

La Fundación Cinemateca Nacional (FCN), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura acogerá hasta el venidero 30 de noviembre, el XVIII Festival de Cine Europeo en Venezuela Euroscopio 2022, una muestra que en esta oportunidad llegará a más de 30 espacios de 14 estados del país.

Texto y Foto: Cinemateca Nacional

La Cinemateca Nacional en apoyo a la delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela, cuenta con funciones en las salas MBA (Museo de Bellas Artes, Caracas) Celarg (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Miranda) Macuto (La Guaira) San Carlos (Cojedes) y Tucupita (Delta Amacuro). Espacios, donde el público puede disfrutar de una panorámica de la cultura de 18 naciones del viejo continente a través de la misma cantidad de títulos cinematográficos.

“Estamos abiertos al diálogo cultural con el mundo entero, sin complejo de ninguna naturaleza, solamente exigiendo lo que damos, respeto. Nosotros sentimos profundo respeto por todas las expresiones culturales del mundo, así como somos celosos defensores de las nuestras, de nuestra cultura y también somos defensores del diálogo entre todos los pueblos del mundo y que mejor manera de intercambiar la cultura a través de cine, el séptimo arte que tiene un resumen de varias vías de las expresiones artísticas”, manifestó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

A su juicio una “película es una construcción literaria, una idea, una función creativa que involucra diversas áreas. Así que este resumen de las artes nos acerca, nos une con nuestros hermanos de Europa y así esperamos también que nuestro cine venezolano pueda ser visto en Malta, Croacia, España, en las capitales y los pueblos de Europa”.

Para el ministro Villegas, sería emblemático que las producciones venezolanas lleguen a Europa, teniendo en cuenta que “nadie quiere lo que no conoce, nosotros por ejemplo, disfrutamos mucho del cine de (Pedro) Almodóvar, cine español, ahora sabemos que los españoles tienen tanto derecho de conocer a Román Chalbaud que es un gran creador venezolano, es el director de cine más longevo en actividad,acaba de rodar Muñequita linda que está en fase de posproducción y pronto será estrenada… Así como abrimos los brazos al cine europeo, le ofrecemos a ellos y al mundo entero nuestras producciones venezolanas”.

El jefe de la delegación de la UE en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, informó que si bien la exhibición incluye títulos de cinematografías de gran peso a escala internacional, como las de Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra, también posee obras representativas de países, cuyo cine usualmente sería sumamente difícil de apreciar fuera de exposiciones como Euroscopio 2022, entre ellas, las de Malta, Chipre, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, República Checa, Austria, Finlandia, Hungría y Croacia.

Indicó que en la muestra, igualmente hay otras cinematografías que quizás se conozcan un poco más, pero sin embargo, no es frecuente verlas en nuestras latitudes, como las de Polonia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Bélgica.

El diplomático señaló que pocos países en Latinoamérica suman 18 ediciones del Euroscopio 2022.

Dentro de este mismo orden de ideas, durante los momentos más fuertes de la pandemia, cuando el festival pasó a formato telemático, Venezuela fue uno de los países que registró mayor audiencia, lo suficiente, como para ubicarse dentro de los tres primeros en este particular. Estos datos ratifican la idea que tiene Rafael Dochao Moreno, sobre el gusto del público venezolano por las artes escénicas.

“Creo que este país tiene mucho amor al teatro, al cine, a las artes interpretativas, las artes escénicas. (En Venezuela) hay una tradición (cinematográfica) muy potente. Claro no se puede hablar de la cinematografía venezolana al nivel de la argentina, la brasilera que son grandes monstruos del cine, con una industria muy potente. Yo diría incluso que la colombiana ha tenido mucho éxito en los últimos tiempos. Pero no tiene nada que envidiarle a la mayoría de los países en cuanto a la cinematografía y el amor al cine”, consideró el embajador.

Dochao valoró el compromiso de la Cinemateca Nacional por llevar -en este caso- el cine europeo a los lugares más recónditos de Venezuela, aquellos donde no existen circuitos comerciales e incluso se dificulta el acceso a manifestaciones artísticas, como por ejemplo Tucupita, lugar que ha visitado y le parece mágico.

El Euroscopio 2022, ofrece una selección de obras realizadas por un grupo de especialistas designados por la UE en Bruselas. No obstante, en el caso venezolano se agregaron en esta oportunidad al menos tres títulos que aportan Portugal (Parque Mayer, de António-Pedro Vasconcelos) el Reino de los Países Bajos (Buladó, de Eché Janga ) y Hungría (Teoría de la basura espacial, de Ákos Badits) cada uno una película adicional.

De manera que completan la lista, las obras Dating Amber, de David Freyne (Irlanda y Reino Unidos); La vita facile, de Orso y Peter Miyakawa (Italia); el film animado Even mice belong in heaven, de Jan Bubenicek y Denisa Grimmova (República Checa, Francia, Eslovenia y Polonia); Extracurricular, de Ivan-Goran Vitez (Croacia); Gods of Molenbeek, de Reetta Huhtanen (Finlandia, Bélgica y Alemania); Lola, de Laurent Micheli (Bélgica y Francia); Luzzu, de Alex Camilleri (Malta y Estados Unidos); Mi hermano persigue dinosaurios, de Stefanp Cipani (Italia y España); Never gonna snow again, de Malgorzata Szumowska y Michal Englert (Polonia y Alemania); Where no one knows us, de Arash T. Riahi (Austria); Pause, de Tonia Mishialli (Chipre y Grecia); Perfumes, de Gregory Magne (Francia); Sanremo, de Miroslav Mandic (Italia y Eslovenia); Shadow Country, de Bohdan Sláma (República Checa); Las Niñas, de Pilar Palomero (España); Servants, de Ivan Ostrochovsky (Eslovaquia, Rumania, República Checa e Irlanda); Sister Apart, de Daphnne Charizani (Alemania y Grecia) y The Best Hit, de Emmanuel Courcol (Francia).

Para mayor información sobre la programación y detalles de las películas, se recomienda visitar Twitter: @cinematecavzl; Instagram: @cinematecavzla; Facebook: Cinemateca vzla; y VENApp: Cinemateca Vzla.