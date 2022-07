Asesinato de Carlos Lanz fue planificado por su esposa, según evidencias mostradas por el Fiscal General (+Videos)

Mayi Cumare sería presuntamente la autora intelectual del asesinato de su esposo, el sociólogo y dirigente revolucionario Carlos Lanz, según explicó el Fiscal General Tarek William Saab en una rueda de prensa de casi dos horas, este 6 de julio de 2022. Cumare habría pagado 8 mil dólares a Glen Castellanos -uno de sus amantes, cuyo testimonio fue vital para esclarecer el caso- para que éste contratara dos sicarios que ejecutaron el crimen. Tras asesinarlo, descuartizaron sus restos y se los dieron de comer a cerdos para desaparecerlos. Hay 13 personas detenidas y no se descartan más en las próximas horas.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

En una rueda de prensa de casi dos horas desde el Ministerio Público, el Fiscal General explicó que Mayi Cumare entregó a 8 mil dólares a Glen Castellanos (quien había pasado tiempo en las cárceles de Tocorón y Punta Ayala tras ser condenado por atraco a bancos y robo de vehículos) para que contratara, a través de un pran, a dos sicarios.

El 8 de agosto de 2020, día de la desaparición de Carlos Lanz, un amigo de él, Tito Viloria, lo habría convencido de salir ese día de su casa para acudir a una supuesta «reunión urgente de milicianos en Mariara». Los sicarios los interceptan, atan a Lanz y lo trasladan a la finca La Fortaleza en el estado Cojedes, donde Carlos Lanz es llevado a una fosa y asesinado de pie, con dos tiros en la sien. Luego los sicarios y el capataz de la finca descuartizan el cadáver de Carlos Lanz y lo dan como comida a varios cerdos, como forma de hacer desaparecer los restos, lo que fue una de las exigencias de Mayi Cumare.

Gran parte del relato proviene de la confesión de Glen Castellanos, quien se acogió al beneficio de delación. El Fiscal General presentó un video de 8 minutos con el testimonio de Castellanos.

Asesinato de Carlos Lanz: Glen Castellanos, participante del crimen, explica cómo ocurrieron hechos

Ver este vídeo en YouTube

Por el secuestro y posterior asesinato de Carlos Lanz han sido detenidas hasta ahora 13 personas, unas como indiciadas y otras como imputadas. «Las investigaciones continúan y no se descarta que haya nuevos detenidos», explicó Saab.

Giro en la investigación

Indica el Fiscal General que, desde hace semanas, tomaron un nuevo rumbo en la investigación al percatarse de que una persona que hacía las veces de trabajadora doméstica de la familia de Carlos Lanz, de nombre Maryori Acevedo, decidió cambiar de residencia tras 20 años de vivir allí. «Eso nos llamó mucho la atención». Acevedo se trasladó de Maracay (estado Aragua) a Mene Grande (estado Zulia).

El 27 de junio logran ubicarla. Al ser entrevistada, Acevedo añade una información valiosa: Reporta una relación de hostilidad extrema y manifiesta entre Carlos Lanz y su esposa, Mayi Cumare. La doméstica revela que le llamaba la atención «varias parejas extramatrimoniales» que tenía Mayi Cumare, dos en particular: Óliver Medina y Glen Castellanos. Éste último ha estado preso por robo de vehículos, asalto a bancos y delitos conexos, y ha estado en las cárceles de Tocorón y Puente Ayala.

Señala que otra persona, de nombre Darwin Zambrano, quien tenía una relación sentimental con Alieska Gil, hijastra de Carlos Lanz, al terminar con ella decide revelar una serie de comportamientos de Mayi Cumare contra Carlos Lanz, incluyendo humillaciones físicas y verbales. «Esto nos permite concluir que ella (Mayi Cumare) tiene el perfil psicológico de una persona que sufre de trastorno límite de personalidad fronteriza y trastorno borderline, persona altamente inestable, de un narcisismo social extremo, agresivas, impulsivas, que pueden cometer delitos».

Asesinato de Carlos Lanz: Rueda de prensa de Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela

Ver este vídeo en YouTube

Glen Castellanos, amante de Mayi Cumare, confiesa

De esta forma, el Ministerio Público logró ubicar y entrevistar a Glen Castellanos. «Logramos que él se convirtiera en un delator ofreciéndole garantías procesales luego de admitir los hechos». Él es testigo y admitió ser participante directo del crimen, indicó Tarek William Saab.

Su testimonio dio un giro de 180° a la investigación desde el sábado. «En su delación, Glen afirma que él mismo participó del asesinato de Carlos Lanz por mandato de Mayi Cumare, que creyeron tener la coartada perfecta culpando a mercenarios de Israel y EEUU».

Señala Saab que Mayi Cumare le aportó a Glen Castellanos 8 mil dólares para desaparecer a Carlos Lanz, según la confesión de Glen. De ellos, 5 mil dólares fueron para un pran (líder negativo) de la cárcel de Tocorón y dos sicarios, y a él le quedaban 3 mil dólares como contratador.

«El cadáver nunca deberá encontrarse», era una de las exigencias de Mayi Cumare a Glen Castellanos en la negociación, según explicó Tarek William Saab.

Corrupción, uno de los móviles

Según Glen Castellanos, «Mayi estaba obstinada de la forma como Carlos Lanz obstaculizaba sus negocios de corrupción».

Explicó el Fiscal General que Mayi Cumare manejó mucho dinero, partidas presupuestarias y créditos adicionales siendo directora regional del Inces Aragua (Instituto Nacional de Cooperación Educativa, ente del Estado que imparte formación en oficios y carreras cortas). Señala que tenían unos 18 proveedores, y Glen Castellanos era uno de ellos.

Tito Viloria era otro de los proveedores usados por Mayi Cumare en el Inces. Señala Saab que Tito Viloria aparece como «principal proveedor» de alimentos, franelas, gorras, equipos de oficina, y le daba a Mayi Cumare una comisión de 20% por los contratos que recibía.

Zaida Suárez, pareja de Tito Viloria, también está detenida.

Señaló el Fiscal General que Tito Viloria era testaferro de Mayi Cumare, y numerosos bienes a su nombre eran en realidad propiedad de ella, entre ellos la Finca La Fortaleza, ubicada en un sitio inhóspito del estado Cojedes, cerca de El Baúl.

Inspeccionan finca en Cojedes

El Fiscal señaló que acudieron a la mencionada finca cojedeña con un equipo canino para búsqueda de restos. En una fosa en un potrero, encontraron trazos de sangre al hacer pruebas con luminol (agente químico usado por cuerpos policiales para detectar la presencia de fluidos orgánicos, aún si fueron lavados).

En el allanamiento ubicaron, el día de ayer, una prenda de vestir. Glen Castellanos afirmó que, el día que desaparece Carlos Lanz, tenía una camisa de cuadros azul. Se están haciendo las experticias para confirmar definitivamente que pertenecía a Carlos Lanz.

Explica el Fiscal que se logra identificar al capataz de la finca, Elis Becerra, «El Caliche», de nacionalidad colombiana. Saab lo describe como alguien de escasa empatía humana, que consume estupefacientes. Glen Castellanos lo describe como alguien muy peligroso.

El asesinato

Según el Fiscal General, aquel 8 de agosto, día del secuestro y desaparición de Lanz, Tito Viloria lo engaña diciéndole que «hay una reunión en Mariara con milicianos porque hay una conspiración en marcha contra el gobierno».

«Teníamos corroborado que, a partir de las 8:30 de la mañana, sale el profesor Carlos Lanz de su casa. Hay un vacío de una hora en el que ninguno de los entrevistados pudo respondernos qué pasó en esa hora. Hubo grandes contradicciones en todos los entrevistados. Usamos el polígrafo, donde casi todos quedaron como mentirosos, acusadores de información», señala Saab.

Mayi Cumare declaró que supuestamente ella se fue de la casa antes de las 8:30 de la mañana y dejó allí a Carlos Lanz durmiendo, y que su hija, al despertarse a las 11:30, no los encontró. Sin embargo, indicó el Fiscal que hay dos vídeos mostrando que Mayi Cumare salió de su casa después de las 9:30 de la mañana, contradiciendo su versión.

El Fiscal continuó el relato de cómo ocurrieron los hechos: Van viajando en carro, primero Tito Viloria con Carlos Lanz en un Mitsubishi Lancer. Luego, en una Explorer azul van dos sicarios, y detrás, en un Festiva va Glen Castellanos. Al llegar a la altura de Yagua, los sicarios se bajan de la Explorer, interceptan el carro donde viene Tito Viloria con Carlos Lanz, a mano armada lo bajan del carro a sangre fría, amordazan a Carlos Lanz y lo lanzan al capó de la Explorer con destino a la finca La Fortaleza.

Los sicarios son José Pinto, alias Bombero Osa, ya capturado, y Pedro Basquetbol, «ya identificado y en proceso de captura», dijo Saab.

Indica que Glen Castellanos, para tener una coartada, se regresa al Inces Maracay junto a Mayi Cumare, donde se le ocurrió hacer un operativo de limpieza en plena cuarentena radical por la pandemia de Covid-19.

Luego de eso, Castellanos se traslada a la Finca La Fortaleza. Llega a las 4 de la tarde. Observa que, en una de las casas, en un bloque sentado, está Carlos Lanz maniatado y amordazado. Los dos sicarios están allí, en presencia de Tito Viloria. También están Elis Becerra (el capataz) y Glen.

Murió de pie

Los sicarios le dicen: «Bueno viejo, prepárate que vamos pa’esa», le dicen: «arrodíllate que te vamos a matar», describe Saab. Carlos Lanz le responde: «No, yo no me voy a arrodillar, si me van a matar, me matan de pie». Allí le propinan dos disparos a quemarropa en la sien derecha.

Señala Saab que Elis Becerra había preparado una fosa que estaba en el potrero izquierdo, colindante con la finca vecina, pero deciden no dejarlo allí. Lanzan a Carlos Lanz en la fosa (allí el luminol dio positivo, hubo rastros de sangre y masa encefálica, según Saab). Pero deciden desnudar el cadáver, colocarlo en una cama o sábana de plástico de 3 metros en la parte trasera de una cochinera. Se lo dan a nueve cochinos.

Dice Saab: Según la delación certificada y firmada de Glen Castellanos, era para que finalmente, «con las peores enseñanzas de las casas de pique de Colombia», los dos sicarios y el capataz, usando machetes y cuchillos desmembraron el cuerpo de Carlos Lanz comenzando por brazos y manos, piernas y pies, luego el tronco y finalmente la cabeza, se los lanzaron paso a paso por 45 minutos a la cochinera, para que los cochinos desaparecieran los restos humanos mortales de Carlos Lanz.

El último de los cochinos se lo comieron ellos mismos en diciembre, explicó Glen Castellanos en el video.

Entre otros detalles, Glen Castellanos dice en el video que se queda con un adorno o «espada mínima de Bolívar» que Carlos Lanz llevaba, y Glen conservó como supuesto «trofeo de guerra».

Coartadas

Señala Glen Castellanos en el video que la versión de que Lanz había sido secuestrado por generales venezolanos y potencias extranjeras, la idearon al ver la repercusión que generó el caso en los medios de comunicación.

Tarek William Saab también explica que él interrogó a Tito Viloria y le preguntó quién creía que había desaparecido a Carlos Lanz. Viloria le aseguró que la desaparición fue realizada por una «extracción ejecutada por potencias extranjeras, del estado de Israel para presentarlo al estado de Canadá» como «venganza por el secuestro de William Niehous», hecho ocurrido en 1976, del cual el empresario norteamericano Niehous fue rescatado con vida y Carlos Lanz, junto a otros participantes, cumplieron prisión por haber presuntamente participado. Niehous murió en 2013 en Estados Unidos.

Saab señaló que esa es una «coartada que ellos creyeron perfecta, pero para nosotros nunca tuvo ni un 1% de credibidilidad por razones que no valen la pena describir. Pero es increíble que este señor mantenga esa versión, 2 años después».

Trece detenidos

El Ministerio Público ha tramitado por vía de necesitad y urgencia al Tribunal 4 del Área Metropolitana de Caracas las órdenes de aprehensión a Maxiorisol «Mayi» Cumare, Glen Castellanos, Tito Viloria, Elis Becerra, José Antonio Pinto Moreno, Hely Enrique Pinto Moreno y Zaida Suárez. Se imputa también a Darwin Alejandro Zambrano, Oliver Medina Sánchez, Maryuri Acevedo Durán, Diego Atehortua Tamayo, Alyeska Berenice Gil Cumare (hija de Mayi Cumare) y Abya Yala Esperanza Lanz Cumare (hija de Mayi Cumare y Carlos Lanz).

Carlos Lanz fue padre de tres hijos: Alex y Nelarys, producto de su primer matrimonio con Trina Manrique, y Abya Yala, producto de su segundo casamiento con Mayi Cumare.

Por que desde siempre mi papá será mi heroe: Mi padre murio de pie (segun declara el sicario), sin ser complaciente a la corrupcion. Mi heroe siempre nos enseñó tener moral y digndad. Papá siempre será mi superheroe de las caricaturas de Rius que me regalaba cuando niño. — Alex Lanz (@alanz) July 6, 2022

El Fiscal General señaló que ha mantenido contacto constante con Alex Lanz, quien le «aportó información muy importante sobre el perfil psicológico y las acciones de Mayi Cumare al margen de la fidelidad matrimonial y humana hacia Carlos Lanz».

El otro círculo familiar, vinculado a Mayi Cumare, obstaculizó a la justicia «de manera sistemática, continua, bien orquestada y bien organizada para torpedear y obstaculizar las investigaciones», afirmó el Fiscal.

Sobre el «Comité de Búsqueda»

El Fiscal General también indicó que el denominado «Comité de Búsqueda de Carlos Lanz» entorpeció las investigaciones.

«Nosotros siempre dijimos que la desaparición (de Carlos Lanz) fue voluntaria, y extrañamente el llamado Comité de Búsqueda de Carlos Lanz manifestaba su enojo porque, en las comparecencias públicas y publicaciones en redes, mantuvimos que la desaparición de Carlos Lanz fue voluntaria. No hay elementos que digan que, previo a su desaparición, hubo hechos violentos: ruptura de puertas, agresiones físicas, nada de eso había ocurrido. Él salió, cerró la puerta de su casa, pasó dos veces la cerradura, salió con su arma que usaba normalmente», explicó Saab.

«Él no va a salir en plena cuarentena radical con cualquier persona; tuvo que ser con alguien de extrema confianza, como en efecto pasó», dijo Saab.

«Eso enojaba mucho al llamado Comité de Búsqueda. Comenzó a aparecer una línea paralela a nuestra investigación, de que fue un secuestro violento, que participaron mercenarios extranjeros, pero sin presentar ninguna prueba», indicó.

También denunció el Fiscal que el Comité planeaba llevar el caso a la Corte Penal Internacional, para «sumarse de manera delictiva, simulando hechos punibles, sin tener pruebas» al «coro infame de sectores políticos» que atacan al país.

Interés presidencial

Por otro lado, también señaló el Fiscal General que el propio Presidente Nicolás Maduro se ha interesado, ha llamado, «y se ha reunido con nosotros» desde el primer momento.

Señaló el Fiscal que él mismo ha dirigido las investigaciones. «Desde el sábado hasta hoy, en lo personal he entrevistado a la gran mayoría de los responsables intelectuales y materiales, porque el caso lo ameritaba».