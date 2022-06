Cinemateca Nacional estrenará cortometraje estudiantil Enemigo íntimo

Con el fin de apoyar los talentos emergentes que utilizan el lenguaje audiovisual como medio de expresión, la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) abrió un espacio en su programación para estrenar el próximo 9 de junio en la Sala MBA (Museo de Bellas Artes) el cortometraje de ficción Enemigo íntimo, realizado por un grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencias Audiovisuales Mediax.

Texto: Cinemateca Nacional / Foto: Cortesía

Esta producción está conformada por los estudiantes Luis Jáuregui, Samuel Mora, Mariela Mejías, Valeria Almenara y Valeria Hernández con la actuación protagónica de César Núñez. Enemigo íntimo, cuenta la historia de David Mendoza, un joven de 24 años de edad, que se convierte en su peor enemigo tras perder su trabajo y pareja. Su vida, se ve envuelta en una profunda depresión económica y emocional de la que planea salir de la peor manera posible.

De acuerdo con la productora del cortometraje, Valeria Hernández, la propuesta audiovisual propicia la reflexión sobre la salud mental, la depresión y la importancia de crear empatía con las personas que nos rodean en aras de detectar señales de ayuda.

A decir del guionista y director, Luis Jáuregui, Enemigo íntimo cuestiona, de manera no directa, la poca importancia que se le da a la pregunta cortés de ¿Cómo estás? y se recibe la respuesta genérica “bien”, cuando en realidad la persona está deprimida.

De la vida misma

El filme inspirado en hechos reales tiene la intencionalidad artística de resaltar la importancia que debería tener la salud mental en la sociedad, de acudir a un especialista cuando no se es capaz de manejar las emociones y situaciones adversas que sobrepasan el sentido común.

En Venezuela “la gente no suele ir al psicólogo, piensan que es algo de locos, cuando la verdad es que son especialistas que nos ayudan”a manejar las emociones que en un momento de mucha intensidad, puede incluso llevarnos a atentar con nuestra propia vida», apuntó Jáuregui.

La idea de escribir y realizar el cortometraje surgió gracias a una experiencia que vivió el propio director, cuando un amigo de bachillerato perdió la batalla contra la depresión y se quitó la vida. “Fue algo que nos sorprendió a todos porque Jhon (el amigo suicida) era una persona alegre, lo menos que pensé era que sufría de depresión, de una manera tan grave que se ahorcó”, contó el incipiente realizador.

En un principio la propuesta nació como un ejercicio académico correspondiente al módulo Diseño de producción para el cual solo debían hacer una preproducción con el fin de elaborar el libro de realización de un proyecto audiovisual.

“Como yo soy un poco loca y me gustan las cosas grandes, decidimos ir más allá y completar la producción”, agregó Hernández.

Fue tanto el empeño, esfuerzo y cariño que el equipo le puso al trabajo que el resultado fue un cortometraje digno de estar en la sala principal de la Cinemateca Nacional.

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo y de los profesores que nos impulsaron a hacer esto. No esperaba estar en la Cinemateca Nacional, porque hice el proyecto como algo académico y cuando lo veo ahora que ya estamos en la Cinemateca me sorprende, no pensé que iba a llegar tan lejos. Estoy bastante alegre con eso, es un verdadero honor”, celebró Jáuregui.

Hernández, también agradeció la oportunidad y espera que la Casa del Cine continúe con la iniciativa de apoyar a los jóvenes -que como ella- se inician en el mundo del séptimo arte.

“Es un honor y un logro súper grande. De todos los logros que ha tenido el cortometraje hasta ahora, estar en la Cinemateca es el más grande y más simbólico. Estamos contentos y sorprendidos de que el trabajo de personas que estamos comenzando en la carrera audiovisual se pueda mostrar ahí. Es un honor enorme”, insistió Hernández.

“Nunca pensé llegar a algo tan importante. Es un honor, una gratitud hacia mis compañeros. Al principio pensé que no iba a llegar tan lejos y es un orgullo. Fue un trabajo colectivo, todos dimos lo mejor de nosotros, fueron días de largo y arduo trabajo. Estoy agradecido con el equipo y las personas que nos brindaron el apoyo para poder presentarnos en la Cinemateca. Estoy muy orgulloso y muy feliz por eso”, coincidió el protagonista, César Núñez.

Para el actor, al principio el proyecto le pareció algo simple, propio de un trabajo puramente académico, pero luego, al sumarse a la entrega del equipo de trabajo y ver los resultados, “me di cuenta de que era un muy buen material, muy educativo. Es una buena manera de mostrar cómo otras personas pueden construir o destruir sus vidas” de la importancia de estar atentos a la salud mental de nosotros mismos y de quienes nos rodean.

Algunos datos

Según investigaciones hechas por el director de Enemigo íntimo, desde 2019 hasta marzo del año en curso, ocurrieron cerca de 2.500 suicidios en el país, la mayoría de jóvenes y adultos mayores. Solo en 2021, la cifra oscilaba en 1.000.

En el mundo entero -aportó el equipo de producción del cortometraje en un material informativo- una persona se suicida cada 40 segundos para un total de 800.000 fallecimientos anuales, el doble que las víctimas de homicidio.

“Pregúntele a su hijo o amigo ¿Estás bien, quieres hablar al respecto? Cuando haces esta pregunta, estás orientado a escuchar, presenciar y comprender su dolor, cuidar a los vulnerables y darles una razón para vivir. Crea una oportunidad para liderar la conversación. La solución a tu problema no es acabar con tu vida, existen personas que te valoran y el día que acaben contigo dejas un vacío dentro de todos los que te rodean. La solución a tu problema es afrontarlo con valentía y seguir adelante”, reflexionó el equipo de realización.

Ficha técnica

Duración: 17 minutos

Categoría: Drama

Guion y dirección Luis Jáuregui

Productor general: Valeria Hernández

Script: Mariela Mejías

Dirección de fotografía: Samuel Mora

Sonido y musicalización: Juan Bonadies

Dirección de Arte: Valeria Almenara

Edición: Joel Riccardi

Ficha artística

David: César Núñez

Madre (Nahomi): María Hernández

Novia (Rebeca): Valeria Hernández

Psiquiatra (Ángel): Walter de Barros