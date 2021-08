Otra victoria de Lula: juez rechaza acusación contra PT en caso de finca en Atibaia

Los 17 casos contra el expresidente, ya juzgado y extinguido, terminaron con inocencia y presentación de la denuncia.

Texto: Brasil de Fato

El Tribunal Federal de Brasilia rechazó la denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) que pretendía reabrir el caso del sitio en Atibaia. La decisión, publicada el pasado sábado (21), fue firmada por la jueza Pollyana Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, suplente del 12º Juzgado Penal del Distrito Federal.

En la acción, Lula fue acusado de haber recibido un soborno de R $ 1,7 millones de los contratistas OAS y Odebrecht, a través de obras para renovar una finca frecuentada por el expresidente, en la ciudad de Atibaia, en el interior de São Paulo. En el contexto del extinto operativo Operación Lava Jato, del MPF de Paraná, el expresidente había sido condenado a 12 años y 11 meses de prisión por el ex juez Sergio Moro.

Posteriormente, el ex juez apareció en mensajes filtrados que fueron analizados por la Policía Federal, en el operativo Spoofing, conjugando acciones entre la Justicia, representada por él, y la Fiscalía, representada por el abogado Deltan Dalagnoll, del MPF-PR.

Así, el 23 de junio de este año , por 7 votos contra 4, el Tribunal Supremo (STF) decidió que Moro actuó con parcialidad y lo consideró sospechoso. La sentencia de la Corte Suprema determinó la nulidad de la sentencia y, en consecuencia, de las sentencias impuestas a Lula.

El MPF apeló la decisión en la Corte Federal de Brasilia, foro que el STF determinó como competente para analizar los casos referidos al ex presidente del PT . En su sentencia, el juez Martins Alves explicó su opinión.

“No le corresponde al Poder Judicial actuar como investigador o acusador. El magistrado es garante del debido proceso legal y garante de amplios procesos defensivos y contradictorios. En este caso, la denuncia original menciona varios indicios y pruebas reunidas en medio de la investigación, tanto de las decisiones judiciales dictadas en el presente caso, como de otras acciones penales (…) cuyas decisiones dictadas por el entonces federal juez Sérgio Fernando Moro también fueron anulados por el Tribunal Supremo Federal ”, explicó el magistrado.

Martins Alves también criticó la falta de pruebas en los registros. «Esta tarea, la de precisar los elementos probatorios que sustenten la materialidad y autoría delictiva, es carga y prerrogativa de la fiscalía, y el magistrado tiene prohibido investigarlos, so pena de sustituir al órgano acusador, lo que violaría el sistema acusatorio vigente en el ordenamiento jurídico, corolario de la defensa amplia, el sistema contradictorio y el debido proceso ”.

En un comunicado, la defensa de Lula celebró el resultado del análisis de la Corte Federal de Brasilia. “La sentencia que rechazó la reapertura de la acción del“ sitio de Atibaia ”contra Lula se suma a otras 16 decisiones judiciales en las que Lula fue totalmente absuelto o entablado demandas, dada la inconsistencia de las acusaciones. Todas estas decisiones son igualmente relevantes para afirmar la primacía de la justicia y confirmar la inocencia del expresidente, aunque nada puede reparar los 580 días de prisión ilegal, la violencia y el sufrimiento de estos cinco años ”, concluyó.

Vea, a continuación, la lista de 17 absoluciones de Lula en la corte.

1. Caso Triplex Gruarujá – La defensa acreditó que Lula nunca fue propietario, nunca recibió ni se benefició del apartamento en Guarujá, que pertenecía a la OAS y se entregó como garantía de un préstamo en Caixa. Caso anulado por el STF en dos decisiones, restableciendo la inocencia de Lula.

Caso 2.Sítio de Atibaia – La defensa demostró que Lula nunca recibió dinero de Odebrecht para pagar las renovaciones del sitio, que nunca fue suyo. El traspaso de R $ 700 mil de Odebrecht, alegado en la denuncia, fue efectivamente hecho a un director de la empresa, no por obras en el sitio. Caso anulado por el STF, restituyendo la inocencia de Lula;

3. Intento de reapertura del caso Sitio de Atibaia – La defensa demostró que no existen condiciones técnicas para reabrir la acción penal contra Lula por recibir reformas en el sitio, que nunca perteneció a Lula. El juez del 12 La Corte Federal de Brasilia aceptó los argumentos de la defensa de Lula y rechazó la solicitud del Fiscal Federal Frederico Paiva de abrir una nueva acción penal en relación con el caso ante la Corte Federal de Brasilia, donde el caso fue remitido luego de una decisión del STF que Anuló el proceso original que se tramitó en el día 13. Tribunal Federal de Curitiba;

4. Caso Tierras del Instituto Lula – La defensa acreditó que el Instituto nunca recibió una donación de tierras, contrariamente a lo que dice la denuncia Lava Jato, y siempre funcionó en su propia sede. Caso anulado por el STF.

5.Caso de Donaciones al Instituto Lula – La defensa comprobó que las donaciones de particulares de más de 40 empresas brasileñas y otros países al Instituto, entre 2011 y 2015, fueron todas legales, declaradas a la Hacienda Pública y nunca constituyeron ningún tipo. de soborno o dinero en efectivo 2. Si lo cancela el STF.

6. Caso PT Quadrillion – Esta es la más seria e irresponsable de todas las acusaciones falsas hechas contra Lula; que sería el jefe de una organización criminal creada para drenar recursos de Petrobras y otras empresas públicas. El 12 La Corte Federal de Brasilia interpuso la denuncia por constatar que el MPF hizo la gravísima acusación sin haber señalado ningún delito, acto ilícito o corrupción que hubiera sido practicado por Lula, sus exministros o por dirigentes del PT acusados ​​junto a él. El juez dijo que la denuncia trataba simplemente de criminalizar la actividad política. Caso cerrado, Lula absuelto.

7. Asunto PT II Quadrillion – Una segunda denuncia en la misma línea que la anterior fue simplemente desestimada por la duodécima. Tribunal Federal de Brasilia. Caso cerrado y archivado, Lula absuelto.

8. Caso Delcídio (obstrucción a la justicia) – La defensa probó que la denuncia del exsenador Delcídio do Amaral era falsa. La denuncia era tan frágil que ni siquiera hubo recurso de la fiscalía contra la decisión del 10. Tribunal Federal de Brasilia que absolvió a Lula. Caso cerrado, Lula absuelto.

9.Caso de las conferencias de Lula – Una investigación abierta en el Juzgado Federal de Sergio Moro en diciembre de 2015, con el objetivo de acusar a Lula de haber simulado conferencias, en otra farsa de Lava Jato. La defensa acreditó a través de videos, grabaciones, fotografías y noticieros la realización de las 72 conferencias de Lula organizadas por la empresa LILS, entre 2011 y 2015. La Policía Federal y el Ministerio Público (Task Force) debieron reconocer que las conferencias se llevaron a cabo sin cualquier ilegalidad o simulación. La legalidad de las conferencias tuvo que ser reconocida en una decisión de la jueza suplente de Moro, Gabriela Hardt. Caso cerrado, reconociendo la inocencia de Lula.

10.Caso de la Ley de Seguridad Nacional – Como ministro de Justicia, Sergio Moro solicitó a la Policía Federal abrir una investigación contra Lula, con base en la Ley de Seguridad Nacional de la época de la dictadura. Lula fue citado y testificó ante el PF. La investigación fue presentada sumariamente el día 15. Juzgado Penal Federal de Brasilia. Caso archivado, Lula absuelto.

11. Caso hijo de Lula (Towchdown) – La defensa demostró que las acusaciones de la fiscalía contra Luiz Cláudio Lula da Silva, por las acciones de su empresa de eventos deportivos Touchdown, eran falsas. La denuncia fue rechazada por el día 6. Juzgado Penal Federal de São Paulo. Caso cerrado, Lula absuelto.

12.Caso del hermano de Lula – La defensa demostró que no hubo ilegalidad, fraude o favoritismo en los servicios que Frei Chico, uno de los hermanos de Lula, brindó a Odebrecht en negociaciones sindicales desde antes de la elección del presidente. El 7 El Tribunal Penal Federal de São Paulo rechazó la acusación falsa. Caso cerrado, Lula absuelto.

13. Caso Sobrino de Lula – La defensa demostró que no hubo irregularidad, ilegalidad o favoritismo en la subcontratación de una empresa propiedad de un sobrino del ex presidente para un proyecto de Odebrecht en Angola y que Lula no percibió ningún valor por ello. relación contractual. El Juzgado Regional Federal de la Primera Región cerró el caso porque la denuncia fue inepta (sin condiciones mínimas para su tramitación). Caso cerrado y archivado, Lula absuelto.

14 Caso de invasión de Triplex – El sexto. El Juzgado Federal de lo Penal de Santos rechazó la denuncia de la fiscalía por la protesta que miembros del Movimiento de Trabajadores Sin Hogar realizaron contra la injusta condena de Lula en el triplex de Guarujá, en abril de 2018. Caso cerrado, Lula absuelto.

15.Carta Capital – Procedimiento de instrucción remitido al Juzgado Federal de São Paulo. En otra farsa, Lava Jato intentó calificar de ilegales los contratos de patrocinio de Odebrecht con la revista Carta Capital. La propia Policía Federal solicitó la presentación. Caso cerrado, Lula absuelto.

16. Caso MP 471 – Se acusó a Lula de haber recibido una indemnización por la promulgación de la MP 471, que otorgaba incentivos a la industria automotriz. Tras un largo proceso, el propio MPF solicitó la absolución de Lula. La décima cancha La Corte Federal de Brasilia absolvió a Lula, destacando que no había causa justa para mantener la acción. Caso cerrado, Lula absuelto ”.

17. Caso Guinea – Lula fue acusado de cometer los delitos de tráfico de influencias internacional y blanqueo de capitales por haber recibido el Instituto Lula una donación oficial de una empresa brasileña que opera desde hace tiempo en Guinea Ecuatorial. Luego de un largo proceso, el Juzgado Regional Federal del 3er. Región (TRF3) encerró la acción penal en el hábeas corpus interpuesto por la defensa de Lula, reconociendo que no existían elementos mínimos para justificar su trámite.