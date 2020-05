Cilia Flores: Hay «suficientes elementos probatorios» para enjuiciar a Guaidó por el intento de incursión marítima en Venezuela

La abogada y esposa del presidente de Venezuela, Cilia Flores, aseguró este jueves que hay «suficientes elementos probatorios» para un juicio contra el diputado opositor Juan Guaidó, por su participación en el intento fallido de incursión marítima del pasado 3 de mayo. «Está la confesión de los mercenarios, convictos y confesos, los autores intelectuales han declarado. Hay pruebas, en este caso, como en ningún otro. Están todos los elementos. El señor Juan Guaidó no se salva de esta«, señaló Flores durante un programa especial en el canal estatal venezolano VTV.

Texto: Actualidad RT

De acuerdo con Flores, «está comprobado plenamente» que Guaidó estuvo al frente de esta incursión marítima y sería nombrado como «Comandante en Jefe Presidente», si se cumplía con todo lo establecido en el contrato firmado entre el exboína verde Jordan Goudreau; el diputado, Sergio Vergara; y el exasesor político, Juan José Rendón, con los detalles de la operación.

«Es su firma, no la puede negar, él dijo que él no firmó, pero está el audio de su conversación con Goudreau, ¿qué va a decir? ¿que él no era el que estaba hablando? Es su voz, hay pruebas grafotécnicas y de voz«, especificó la abogada, quien también fue diputada y procuradora general del país.

Para Flores, es insólito que se haya plasmado en un documento, al que calificó como «el cuerpo del delito», sus pretensiones de usar «la fuerza letal» ante cualquiera que «demostrase una intención hostil».

En este sentido, destacó que ahora le corresponde «a la justicia, los Tribunales y la Fiscalía» actuar para que haya justicia, y todos los implicados, tanto venezolanos como extranjeros, «cumplan las condenas» que se establecen en la Constitución y la legislación nacional.

A inicios de esta semana, Guaidó aseguró que el gobierno venezolano «inventa nuevas excusas» para «perseguirlo y detenerlo» e insistió en que «no tiene relación» con los hechos ocurridos, aunque exigió respeto a los derechos humanos de civiles y militares detenidos durante el ataque.

Hasta ahora, hay 47 implicados detenidos y ocho abatidos por las fuerzas de seguridad. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó la detención de 22 implicados, incluyendo a Goudreau, Rendón y Vergara, considerados «artífices» de la operación.