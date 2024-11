Presidente Maduro sobre +57: “Me parece una basura esa canción”

“No hablo como Presidente sino como abuelo: Me parece una basura esa canción”, dijo el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro sobre la canción “+57” y el respectivo video, hechos por los colombianos J Balvin, Maluma y Karol G, entre otros. Indicó que promueven el consumo de drogas y que muchos niños repiten esas letras desde muy pequeños.



Texto: Alba Ciudad

“Tú sabes que hay gente que me ha dicho: ‘Presidente, no se meta en ese tema'”. Pero dijo que él decidió hacerlo al tener 10 hermosas nietas y 7 nietos. “Bueno, no me meto como Presidente, pero tengo que hablar como abuelo: Me parece una basura esa canción. Tanto la letra, como el video”.

Indicó que los autores le cambiaron una parte de la letra porque “era impasable”, mientras que el video promueve el consumo de drogas. Desprecia y sexualiza en aspectos más negativos a la mujer. “Ese tipo de canciones son cantadas por los niños y las niñas”, desde temprana edad.

En la canción “+57” participan los artistas colombianos Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd, y despertó una gran polémica en Colombia por su letra, que hace referencia a una mujer que es “mamacita desde los fourteen” (desde los 14 años), que se escapa a una discoteca y consume diferentes estupefacientes, como “exotic, pepa’, guaro, Hpnotiq”. “Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende”, dice en otra parte de la canción.

Debido a la controversia por la sexualización de una niña de 14 años, luego se le cambió la letra a “mamacita desde los eighteen” (desde los 18 años).

Maduro sobre la canción +57 de J Balvin, Maluma, Karol G y otros

Conversando con el periodista Clodovaldo Hernández en el programa “Con Maduro Más”, el Presidente Maduro explicó que él conoció a un “muy importante cantante de música urbana”, que no quiso identificar pero que tiene hijos y esposa, y habló con él por dos horas.

“Yo le dije: Tú, en tus letras, promueves el culto a las armas, promueves el culto a las bandas criminales. A los ‘trenes’ (bandas criminales) los pones como ejemplo. Tú promueves la riqueza desbordante. ¿Tú quisieras que tus hijos tengan ese destino y esos valores?”, le preguntó el Presidente al artista. “Me dijo que no. ¿Te das cuenta que tú tienes un liderazgo en el canto, que podría ser positivo? Me dijo: tienes razón”. Señaló que habló dos horas con él, “luego hablé varias veces con él por teléfono, me dijo: ‘reflexioné mucho, hablé con mi esposa y usted tiene razón. Yo voy a dar un giro en ese tipo de símbolos y de letras'”.

“Todavía estoy esperando que dé el giro”, dijo Maduro. “Pero me sorprendió que logré tocarle la sensibilidad”.

El Presidente Maduro dijo que “necesitamos vacunar y dar inmunidad a nuestros niños, niñas y a nuestro pueblo frente estas decadentes agresiones que sufren todos los días”, e instruyó hacerlo a través de la cultura.

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, presente en el programa, dijo que, en la búsqueda de la viralidad, no hay límites morales. “Lo único que los mueve es la búsqueda de mayor atención pública”.

Incluso la disculpa que hizo Karol G sobre esta canción, “pudo ser una operación perfectamente, para darle publicidad y viralidad a algo y luego decir que no quiso hacerlo”. Cree que pudo ser “algo calculado”.

Karol G aseguró que la letra “se sacó de contexto”, pero pidió perdón en redes sociales. “Me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender (…). Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió la cantante de fama mundial, de 33 años.