La actriz Dilia Waikkarán fue honrada por sus 59 años de vida artística (+Fotos)

Este martes, en la plaza El Samán de la Biblioteca Nacional, autoridades de la Cultura y artistas de diferentes disciplinas rindieron un emotivo homenaje a la actriz venezolana Dilia Waikkarán por sus 59 años de vida artística y sus aportes a las artes escénicas venezolanas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas, quien destacó el amor, la dedicación y la sensibilidad social demostradas por Waikkarán como actriz. “Todos los que están aquí te aman y no es gratuito; es la correspondencia que les has dado a ellas y a ellos que son Venezuela. Has consagrado una vida al arte, a lo más sensible, a estar a la vanguardia de la lucha de los pueblos, junto a los oprimidos, desvalidos, explotados y excluidos, poniendo tu talento al servicio de los más nobles ideales. Eso honra a Venezuela. En Dilia vive el corazón de la mujer venezolana”, subrayó.

Villegas destacó la importancia de rendir homenaje en vida a Dilia Waikkarán y de reconocer la labor de las mujeres venezolanas en el ámbito artístico. “Somos afortunados de contar con Dilia de forma activa. Enviamos nuestro reconocimiento a mujeres que, como ella, han sembrado un camino de arte, cultura, compromismo, amor y de lo afirmativo venezolano”, dijo.

La homenajeada Dilia Waikkarán expresó su agradecimiento por recibir este reconocimiento acompañada de varios de sus colegas y destacó que durante su vida artística ha sido una mujer rebelde y honesta. “Estoy casada con Dios, con mis valores y mis principios. Me siento muy feliz de estar aquí con mi gente, la que se ha esforzado tanto como yo”, dijo.

La reconocida actriz resaltó que en las últimas décadas ha podido tener un crecimiento completo, mental y espiritual. Además, aseguró ser una artista apasionada y entregada a la interpretación de sus personajes. “Soy de las que se entrega y respeto las emociones de los personajes que me toca interpretar. En el escenario no hay nada mío, solo lo que ellos sienten”, afirmó.

En el evento también estuvo presente la viceministra de Cultura Karen Millán, quien describió este homenaje como hermoso, orgánico y significativo al reunir artesanos, cantantes, animadores culturales y actores que expresaron su admiración y afecto a Waikkarán. “Es todo un honor celebrar y tener a la maestra Dilia entre nosotros”, indicó Millán.

En el homenaje a Dilia Waikkarán se presentó la obra teatral “A ti Libertadora”, a cargo de la agrupación Reflejos Bolivarianos.

Asimismo, la artesana Rosaura Funes entregó a la actriz una muñeca llamada “Dilia Manuela”, en alusión a su interpretación de la ilustre Manuela Sáenz.

La actividad fue amenizada por el grupo “Bea y Los Significantes”, quienes interpretaron varios temas de música tradicional venezolana y complacieron las peticiones de la artista agasajada.