Parroquia San Juan se convierte en centro piloto sobre talleres de salud mental

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Fundación Museos Nacionales (FMN), en colaboración con la Coordinación de Bienestar estudiantil de la Unidad Educativa Nacional “Robert Serra”, ubicado en la parroquia San Juan, realizaron el Taller “Expresiones de Bienestar” enmarcado en el libro Más allá de la locura, claves para la salud mental recientemente publicado por el Diputado Carlos Sierra.

Texto: Prensa MPPC

La parroquia San Juan y la Unidad Educativa Nacional “Robert Serra” forman parte de un plan piloto que trata de un ciclo de talleres sobre Salud Mental. El mismo inició el día 22 de Octubre y fue dictado a un grupo de más de 50 jóvenes de 4to y 5to año respectivamente.

Este ciclo de talleres dictado a jóvenes estudiantes de bachillerato busca fomentar la comprensión de la Salud Mental a través de actividades artísticas que integran las ideas principales del libro “Más allá de la locura. Claves para la Salud Mental”.

La Trabajadora Social y Coordinadora del departamento de bienestar social de la Unidad Educativa Nacional “Robert Serra”, Deisy Sanz, fue la encargada de impartir el taller a un grupo de jóvenes de la institución.

Sanz, a través del abordaje teórico-práctico, introdujo a los estudiantes a los diversos tópicos de la salud mental, llevando a los mismos a la reflexión individual y grupal sobre este importante tema que en muchas ocasiones ataca de manera imprevista.

El taller “Expresiones de Bienestar” también introdujo a los estudiantes al arte, y los mismos a través de la elaboración de un collage de imágenes reflejaron las distintas emociones y/o expresiones sobre salud mental.

La dinámica artística sirvió de instrumento para detectar en los jóvenes la manera de prevenir, abordar e incluso transmitir trastornos de Salud Mental.

Esto con la finalidad de enseñarles las habilidades prácticas para el autocuidado emocional y generar a su vez la creación de un ambiente escolar más empático y solidario hacia quienes enfrenten afecciones y trastornos de salud mental.

“Enfocados en el libro ‘Más allá de la locura, claves para la Salud Mental’, del Diputado Carlos Sierra, nos inspiramos para iniciar este proyecto piloto sobre este tema tan importante hoy en día; sobre todo para nuestros adolescentes, ya que ellos son más vulnerables por el uso inadecuado de la tecnología y el bombardeo constante por situaciones violentas en las diferentes plataformas y redes sociales”, expresó Sanz.

Destacó que, a través de estos talleres, los jóvenes participantes pueden detectar y prevenir situaciones relacionadas a problemas de salud mental que de generen en su entorno.

Helen Cardozo, de 4to año de bachillerato y participante del taller, expresó: “Este taller nos ayuda a entender y saber cuando una persona es afectada por problemas de salud mental y también nos enseña a apoyarlos”.

También Mariano Brito, de 5to año de bachillerato, manifestó: “Este tipo de actividades me resultan importantes porque me ayudan a identificar como me siento frente a ciertas situaciones”.

Para el cierre del taller los jóvenes involucrados mostraron su arte y llevaron actividades asignadas para el hogar dado que el taller consta de una duración de 2 semanas y tendrá entrega de certificado.

Para saber de esta y otras actividades culturales mantente informado a través de la cuenta Instagram: @fundacionmuseos y entérate de todo lo que traen para ti.