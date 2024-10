Obra “Silencio ajeno” llegará al Teatro Alberto de Paz y Mateos este jueves 🗓

Del jueves 24 al domingo 27, se presentará la obra “Silencio ajeno”, escrita y dirigida por José Luis León, en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Con este montaje, en co-producción con la Compañía Nacional de Teatro (CNT), el Centro de Actividades Alternas celebra sus 30 años de labor teatral.

Prensa Compañía Nacional de Teatro

En “Silencio ajeno”, el ser humano se presenta como peligroso, con grandes temores que lo pueden llevar a extremos fatales. En escena, los personajes deberán enfrentarse a la avaricia del territorio y su subsiguiente miedo a perderlo todo. Tendrán que afrontar el temor de estar frente a otros que no conocen, otros que no son enemigos, pero tampoco amigos, otros considerados diferentes, intrusos, desconocidos. Un encuentro en el Bar La Frontera cambiará los destinos de propios y extraños. El silencio será el castigo de la conciencia y de las ideas, un silencio que no les pertenece, un silencio obligado, de odio, de miedo… Un silencio ajeno.

El elenco de la obra está conformado por Reinaldo Rivas, como Tulio Barrena; Luis Enrique Torres, como Sebastián; Héctor Mendoza, como Rengifo; William Cuao, como Alberto; Salomón Adames, como Rodolfo; Leonardo Ayala, como Esteban, y Yoel Rodríguez, como Carlos.

Además de la dirección y la dramaturgia, el diseño y concepto escenográfico de la obra está a cargo de José Luis León, la producción general corresponde a Laura Meza Rada, la asistencia de dirección a Alejandro Martínez, el diseño de iluminación a Gerónimo Reyes y el vestuario a Rufino Dorta. Como técnicos figuran Pastor Peña, Víctor Quiñones y Roys Palacios.

La obra “Silencio ajeno” se presentará del jueves 24 al domingo 27 de octubre en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, con funciones los días jueves, viernes y sábado, a las 6 de la tarde, y los domingos a las 4 de la tarde. Las entradas estarán disponibles a un costo de 200 bolívares a través de la página web: www.fesitpven.com.ve o en la taquilla del recinto antes de cada función.

Para mayor información sobre la programación de la CNT, sigue sus redes sociales, en Instagram: @cnteatrove y en Facebook: Compañía Nacional de Teatro de Venezuela.