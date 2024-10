Artesanía venezolana hace historia con la primera rueda de intercambio comercial

Fue todo un éxito la Primera Rueda de Intercambio Comercial de Artesanías: Hecho en Venezuela a Mano, realizada los días 8, 9 y 10 de octubre en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, en La Carlota, Gran Caracas. La actividad queda registrada como un hecho histórico, por ser la primera asamblea de artesanas y artesanos realizada en nuestro país, tanto del Movimiento Corazón Artesano como del recién creado Centro Nacional de Artesanía.

Texto y Foto: Prensa Fundación Red de Arte

Más de 500 artesanos y artesanas llegaron a Caracas con sus piezas, hechas a mano, para ser mostradas y demostrados sus saberes ante las instituciones del Estado, para su posterior comercialización. De esta manera, se da cumplimiento al mandato presidencial de priorizar la artesanía en la compra de regalos institucionales y de la temporada navideña.

La actividad de cierre contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien manifestó que el objetivo principal de esta Rueda de Intercambio Comercial fue alcanzado, ya que marcó el inicio de la compra mayoritaria de artesanías por parte de las instituciones del Estado.

“Yo me comprometo a durante estos 3 meses que quedan del año en convertirme en el vendedor de ustedes”, expresó.

Por su parte, la ministra de Turismo Leticia Gómez informó que en los hoteles de Venetur habrá un espacio para la comercialización (Hecho a mano). Además, Ipostel, tiene la instrucción de facilitar los envíos de piezas fuera del país y se encargará de los trámites de exportación.

Gómez indicó que, desde su despacho, también se hará compras de artesanías, al tiempo que pidió a los artesanos asistentes que dejen sus piezas en consignación para ofrecerlas en futuras ferias navideñas.

Catálogo artesanal

A los efectos de la necesaria divulgación de los trabajos hechos a mano por nuestros artesanos, desde ya se está trabajando en la creación de un catálogo artesanal que facilite la comercialización de las piezas, tanto en Venezuela como fuera de nuestras fronteras. La idea es que la oferta artesanal venezolana llegue a la mayor cantidad de personas.

“Yo suelo regalar a los embajadores que me visitan hamacas u otra artesanía; ahora quiero darles también el catálogo, otra opción es que la gente se monte en un avión de Conviasa tenga el catálogo”, comentó el ministro Villegas.

Para cumplir con esta tarea, el ministro instruyó a crear un servicio de apoyo para las fotografías de los artesanos y artesanas a través de los gabinetes culturales de todo el país. Con el apoyo del Centro Nacional de Artesanía se van a tomar las mejores fotografías para mercadear las piezas.

Fundación de Corazón Artesano

El ministro Ernesto Villegas apuntó que el encuentro comercial se debe asumir como la Asamblea Fundacional del Movimiento Corazón Artesano. Es un movimiento presente en todos los estados del país, cuyo producto es tangible. “Aquí no hay especulación, aquí no hay retórica. Esta es la asamblea fundacional que quedó escrita para la historia en letras tejidas. No voy a decir letras de oro, en letras tejidas y talladas”, manifestó el responsable de la cartera cultural.

Villegas Reconoció la experiencia y arduo trabajo de la presidenta de la Fundación Red de Arte, Aracelis García, en el sector artesanal. “Yo respeto mucho su experiencia y su trayectoria. No creo que haya alguien con una trayectoria de trabajo tan grande y constante con ustedes los artesanos y artesanas de Venezuela, como Aracelis”, dijo.

Por otra parte, el ministro aprovechó para indicar las tareas que seguirán ejecutando para fortalecer el sector artesanal venezolano, y dejó claro que la formación será prioridad para el Centro Nacional de Artesanía. “Este es el debut anticipado del Centro Nacional de Artesanía, el cual tiene dos brazos porque el brazo institucional del Centro Nacional de Artesanía no se va a mover ni va a adquirir la musculatura necesaria si el Movimiento Corazón Artesano no está latiendo permanentemente junto con él”, apuntó.

En este sentido, hizo un llamado a todos los artesanos a establecer prioridades para ayudar a quienes más lo necesiten. Les pidió que establezcan su agenda de lucha para poder alcanzar la consolidación del Movimiento Corazón Artesano.

Artesanos y artesanas agradecidos

Los artesanos y artesanas que participaron en esta Primera Rueda de Intercambio Comercial de Artesanía: Hecho en Venezuela a mano, manifestaron su agradecimiento por la actividad. Yamirian Torres, artesana del estado Monagas, habló en nombre de sus compañeros y agradeció la confianza que depositaron en ellos. Además, manifestó que se sienten todos comprometidos con la artesanía venezolana.

Aprovechó la oportunidad para recordar que en la formación de nuevos artesanos es que se encuentra la preservación de nuestra identidad cultural. “Debemos comenzar a entender que, si no pasamos la semilla, nuestro trabajo va ha quedar sin legado para preservar nuestra identidad”, aseguró.

Por su parte, Osmán Vázquez, artesano del estado Nueva Esparta, agradeció al presidente Nicolás Maduro por visibilizar a todo el gremio artesanal de Venezuela. Considera que es otro logro de la Revolución Bolivariana y una oportunidad para construir la Venezuela Potencia. “Va a depender de nosotros, con el Centro Nacional de Artesanía que es otro logro. Tenemos que crear el plan y la organización para poder establecer el Poder Constituyente”, añadió Vázquez.

Fernando Romero, artesano, recordó que se trata de una lucha histórica que tiene más de 40 años. “Nosotros pedimos en la Cuarta República el Instituto Nacional de Artesanía; ahora si tenemos nuestro Centro Nacional de Artesanía gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro”, comentó.