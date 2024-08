Personas en Radio Venceremos de Carora fueron rociadas con gasolina y amenazadas con quemarlas vivas (+Videos)

El pasado 30 de julio, la emisora comunitaria Radio Venceremos, ubicada en Carora, estado Lara, fue atacada por un gran grupo de personas que destruyeron sus equipos y golpearon salvajemente a varias de las personas allí presentes, dejando a varios heridos de gravedad. Uno de ellos fue lanzado desde una platabanda, otros fueron salvajemente golpeados, algunos con rocas a corta distancia, provocándoles fracturas, entre ellos un octogenario que también fue desnudado y humillado. Otro fue amenazado con un machete. Los rociaron con gasolina y los amenazaban con un yesquero.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

En un video publicado por la periodista Madelein García, de Telesur, en su cuenta en X, uno de los afectados denuncia: “Los atacantes lanzaron bombas molotov contra la emisora” estando más de 20 personas en su interior. “Los que estábamos adentro pudimos medianamente apagarlo pero hubo un momento en el que el fuego nos rebasó, y tuvimos que evacuar en tres grupos. En ese momento también escuchamos disparos. Gritaban ‘hay que matarlos’, ‘hay que conseguirlos y quemarlos vivos'”.

Señaló que uno de los grupos que huía cayó en el solar o patio de la casa de un militante de la derecha, “un profesor que nos entregó”. Salieron 5 o 6 personas pero otras 4 o 5 no pudieron escapar, “fueron golpeados de manera salvaje” y pasan por una situación delicada de salud.

A uno de ellos, de nombre Deinny, lo lanzaron desde una platabanda y está delicado de salud. A otros les golpearon con piedras y quedaron gravemente heridos. 22 motocicletas fueron quemadas, que eran usadas, según Rodríguez, como modo de trabajo y de producción, pues eran mototaxistas.

Esta es una copia local del video de la denuncia.

Denuncia que al señor Cheo Ocanto, adulto mayor, lo golpearon y llegó a su casa completamente desnudo, humillado, golpeado y con una gractura. A otro de nombre Octavio lo rociaron con gasolina y encendían el yesquyero como forma de amenazarlo. Edgar Carrasco, jefe político de todos ellos, se quedó hasta el final. “No me muevo de aquí hasta que el último salga”. Fue rescatado por los organismos de seguridad.

Cómo transcurrió el ataque

El ministro de comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, entrevistó este viernes desde su programa “Cable a tierra” a Marconis Luis Rodríguez, comunicador popular comunitario e integrante de Radio Venceremos.

Rodríguez informó que la radio fue saqueada, fue quemada. Queda en la sede del PSUV en Carora. Sus integrantes siguen siendo acosados en sus casas.

Informó que el pasado martes “teníamos una concentración para celebrar la victoria del Presidente Nicolás Maduro, Pero antes de que ocurriera eso, ya el lunes nos habían atacado la sede, arrancaron los pendones y afiches de Maduro, nos escribieron en las paredes amenazas. Al día siguiente llegamos, pintamos las paredes, arreglamos todo de nuevo y llamábamos a la gente para hacer la celebración. Pero en vista de que ya se estaban reuniendo los violentos en sectores, decidimos suspender la actividad. A las 12 del mediodía ya se estaban acercando”.

¡Destruyeron la Radio Venceremos en Carora! Entrevista a afectados en programa "Cable a Tierra"

Informa que el prefecto y diputado Elvis Méndez, quien paró su vehículo frente a la sede, y empezó a buscar problemas y le quebraron el parabrisas a la camioneta. “Yo estaba afuera (en otro lugar). Me llaman (desde la emisora) y me indican que están rodeados. Me voy con unos compañeros al sitio pero no podemos llegar porque eran demasiados, eran 300 o 400 muchachos con palos, piedras; estaban drogados, tenían armas de fuego también. Era una situación bastante fuerte. Queríamos llegar más cerca para ver cómo ayudar a los compañeros, pero fue difícil. Pasaba la gente gritando, diciendo que “ya agarramos los chavistas”. Para ellos el triunfo era acabar con la casa del partido y la radio”.

“Allá adentro había más de 20 personas, entre mujeres, jóvenes, hombres revolucionarios que estaban allí, parte del equipo político municipal del municipio Torres. Había concejales que estaban en esa actividad. Aprovecharon eso para meterle candela a la sede con ellos allá adentro, porque querían matarlos”.

“El prefecto llamó al alcalde en ese momento, y le pidió que hiciera un llamado a sus seguidores para que no atacaran la sede. Él hizo caso omiso, después que pasó todo él publicó un documento por allí, pero ya era tarde, no lo hizo en el momento que era. A pocos metros queda la alcaldía del municipio Torres, no tuvo ni un rayón. Solamente la casa del partido que, la dañaron y quemaron la radio”.

#Hoy los “comanditos” del fascismo destruyeron La radio comunitaria ‘Venceremos’ en Carora Edo. Lara. Quemaron los equipos, se robaron las computadoras y golpearon por igual a hombres y a mujeres. Todo ante la inacción cómplice del secretario de gobierno de la alcaldía Jesús… pic.twitter.com/zQRDBNzEtG — Alfred Nazareth (@luchaalmada) July 31, 2024

“Esta gente está buscando los monumentos para decir que tienen al chavismo acorralado. En el caso de Radio Venceremos, nosotros rendimos homenaje a la Radio Venceremos del Frente Farabundo Martí en El Salvador, por la guerra civil que hubo en los años 80, y ellos en ese momento les quitaron el transmisor, y ese fue el triunfo que habían acabado con la Radio Venceremos. Pasa lo mismo, se repite la historia: nos quitan el transmisor, nos quitan los equipos y para ellos es un triunfo: ‘acabamos con la radio’. Pero no van a poder callar al pueblo, a las redes. Nosotros hacemos un llamado a la gente, a la población para que tomen las cosas con calma, no se dejen llevar por el odio. Podemos tener diferencias políticas, religiosas. No podemos dejarnos llevar por las redes sociales; hay mucho odio en las redes sociales.

“Hay publicaciones en redes diciendo que los chavistas son los violentos, que somos los ‘colectivos chavistas’, los que disparamos y lanzamos piedras, y fue todo lo contrario. Quieren malponer al pueblo que apoya al Presidente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez.

El ministro Freddy Ñáñez señaló que el alcalde Javier Oropeza, al incumplir su función de proteger al pueblo del municipio Torres (estado Lara) de un ataque anunciado, “tiene que responder mínimamente ante la justicia por omisión. Quisiéramos pensar que fue omisión y negligencia. Quisiéramos darle el beneficio de la duda. Pero esa negligencia de este funcionario público tiene que ser investigada”. Pide al Ministerio Público que se le investigue a él y a las autoridades competentes que tendrían que impedir que estas cosas sucedan.

Ñáñez también informó que el Presidente Maduro ordenó la restitución de todos los equipos de Radio Venceremos, y que cuentan con todo el apoyo del Estado.

Estas son copias locales de los videos publicados por la periodista Madelein García, que Twitter impide en estos momentos incrustrar en páginas web: