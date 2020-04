Ecuador confirma un desfase de 5.700 muertos en Guayas, la provincia del país más golpeada por el coronavirus

Unas 6.703 personas fallecieron los primeros 15 días de abril de 2020 en Guayas, la provincia ecuatoriana más golpeada por la pandemia del coronavirus, informó Jorge Wated, presidente de BanEcuador y designado como líder de la Fuerza de Tarea Conjunta para el manejo de los fallecidos en Guayaquil, capital de esta entidad. Wated manifestó que el promedio de defunciones mensuales en esta provincia es de 2.000; es decir, aproximadamente unas 1.000 muertes en 15 días, por lo que hubo un incremento de alrededor de 5.700 fallecidos.

Texto: Actualidad RT

De acuerdo con el funcionario, estas muertes «involucran diferentes causas: Covid-19, presunto Covid-19 y muertes naturales».

«Aspiramos que en los próximos días estas cifras se vayan reduciendo», manifestó Wated.

De acuerdo con el reporte de este jueves 16 de abril sobre la situación de la pandemia en Ecuador, de los 8.225 casos positivos, se registran 403 muertes confirmadas por coronavirus en todos el país y 632 «fallecimientos probables», es decir unas 1.035 víctimas fatales por covid-19.

Hasta la fecha, en Guayas, según esas cifras oficiales apenas han fallecido 187 personas por coronavirus.

700 cadáveres por enterrar

Wated informó, además, que la Fuerza de Tarea Conjunta que dirige, que se enfoca en Guayaquil, tiene, todavía, pendiente el entierro de casi 700 muertos. «Esperamos sepultarlos entre esta semana y máximo la próxima, que lo vamos haciendo poco a poco», manifestó.

Ante las denuncias de presuntas fosas comunas abiertas en Guayaquil para atender la demanda de fallecidos, Wated enfatizó que se están haciendo y se harán «entierros unipersonales, totalmente identificados». Además de Guayas, Wated manifestó su preocupación por la provincia de Santa Elena, también en la Costa de Ecuador, donde, sin precisar datos, dijo que se «ha incrementado un poco las cifras de fallecidos».

En medio de tan impactantes noticias, el funcionario ofreció lo que denominó criterios «esperanzadores», al referirse a que «dentro de las 24 provincias (del país) existe una estabilización, incluso un decremento de la curva de fallecidos, incluyendo ya Guayas», de acuerdo a los datos aportados por los camposantos y el Registro Civil. Añadió que han observado que «los fallecidos en los hospitales se va disminuyendo», lo que consideró «alentador».

Aunque habló de centenares de muertos pendientes por enterrar, precisó que «los camposantos están enterrando al día», en el caso de Guayaquil, esto luego de la espera que tenían que esperar los familiares para enterrar a sus fallecidos, que generó una crisis funeraria en la ciudad.

Esta semana, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, señaló que en la urbe «no había y no hay espacio ni para vivos ni para muertos». Manifestó que la cifra de muertos que brindan las autoridades nacionales no son reales. «Mueren los pacientes sin haberse realizado jamás una prueba, y no hay espacio, ni tiempo ni recursos para poder hacer exámenes posteriores y saber si murió o no de coronavirus», explicó la alcaldesa, tras señalar que en marzo «hubo 1.500 muertos más» que en el mismo periodo de 2019.