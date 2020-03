Ana Cristina Bracho sobre el Coronavirus: “Es un asunto importante en el que hay que evitar caer en manipulaciones”

La abogada Ana Cristina Bracho, durante una entrevista que ofreciera al departamento de prensa de Alba Ciudad, aseveró que la llegada del coronavirus a Venezuela es un asunto de salud, importante en el que hay que evitar caer en manipulaciones políticas o en diferencias porque lo que importante es evitar los contagios y mantener condiciones de seguridad y salud en el país.

Texto: Alba Ciudad (Jesús Borges)

En tal sentido afirmó que los venezolanos deben evadir el caer en miedo y en convertirse en repetidores de noticias e informaciones no confirmadas, es por ello que invitó a estar “pendiente de los comunicados oficiales” y bajarle a las redes sociales donde por lo general se ven cadenas de informaciones no confirmadas, “por eso es mejor buscar la información en fuentes oficiales para no caer en pánico”, resaltó.

En su intervención Bracho indicó que el coronavirus apareció como una enfermedad que ataca a una capa de la población que por lo general está protegida (actores internacionales, mandatarios), es por esto que resalta en los medios de comunicación, pese a que hallan epidemias que provoquen mayor nivel de mortandad en el mundo.

Es por esto que la abogada también hizo un llamado para que los medios de comunicaciones realicen una cobertura de las informaciones apegadas a la legislación nacional, la cual establece que debe ser una información objetiva, imparcial y pertinente, para prevenir y no para crear pánico o crisis de compras compulsivas.

Asimismo, se refirió a las implicaciones que en materia geopolítica tiene esta enfermedad la cual alcanza e impacta todo lo relacionado con la seguridad internacional y el comercio.