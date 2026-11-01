Alí Primera: una voz que sigue cantando en la memoria del pueblo



Cada 31 de octubre, Venezuela recuerda el nacimiento de Alí Primera, “El Cantor del Pueblo”, cuya música continúa sembrando alegría, conciencia y justicia social. A través de sus canciones, su legado permanece intacto y sigue sonando en cada rincón de Venezuela.

Prensa MPPC (Dayana Martínez)

Un ejemplo de la vigencia de la obra de Primera se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas, espacio de encuentro y compartir, donde las canciones del falconiano evocan la esperanza y el sentir popular. Entre relatos y recuerdos, jóvenes y adultos comparten experiencias de una época marcada por luchas, mientras las nuevas generaciones encuentran en sus letras inspiración para seguir construyendo.

Idelmar Narváez recuerda con emoción su primer encuentro con el artista durante su niñez en la parroquia San Juan: “Tenía unos 11 años cuando llegó al barrio Los Eucaliptos, muy cerca de mi colegio. Se apareció con unos compañeros, instrumentos y bambúes, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y su guitarra, y empezó a cantar. Yo ya lo conocía por las revistas y fue un momento inolvidable”.

Narváez destaca la vigencia del mensaje del cantor del pueblo: “Su voz se multiplica diariamente y nunca muere, porque Alí es una inspiración revolucionaria para todos los pueblos. Su legado trasciende fronteras y sigue hoy más presente que nunca entre nosotros”.

El legado de Alí Primera también florece en las nuevas generaciones: Ricardo Molina, joven que también transitaba por los espacios de la plaza Bolívar, entonó versos de la emblemática canción “Los que mueren por la vida” y compartió lo que significa para él la música del cantante. “A pesar del tiempo transcurrido, Alí sigue vivo en el legado cultural de los jóvenes y de la patria. Su canto nos invita a seguir construyendo”, afirmó.

Ely Rafael Primera Rosell, conocido en el mundo artístico como Alí Primera, nació el 31 de octubre de 1941 en la ciudad de Coro, estado Falcón; fue un destacado cantautor, músico, compositor y activista político venezolano.

Desde muy joven realizó diversos oficios, entre los cuales están limpiabotas y boxeador. Su acercamiento con la música sucedió mientras observaba a su tío tocar el cuatro venezolano.

En 1960 se trasladó a Caracas para culminar sus estudios de bachillerato. Posteriormente ingresó a la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde estudió Química y se vinculó con la militancia política. Entre 1969 y 1973 cursó estudios de Tecnología del Petróleo en Rumania.

Su música estuvo enmarcada en la canción de protesta y el canto necesario, reflejando el sufrimiento, las luchas de los trabajadores, la pobreza y la búsqueda de justicia social en América Latina. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “No basta rezar”, “Techos de cartón”, “Los que mueren por la vida”, “Ruperto”, “Canción mansa para un pueblo bravo”, “Tin Marín” y “Canción Panfletaria”.

Primera grabó más de una docena de producciones discográficas, comenzando con “Gente de mi tierra”, en 1969. Ante la censura de sus discos por parte de grandes empresas, creó su propio sello independiente, El Cigarrón. Falleció el 16 de febrero de 1985 en un accidente automovilístico en la autopista Valle-Coche, en Caracas.

Fuerza y lucha

El compromiso y la entrega de Alí Primera vive hoy en los testimonios de personas como Estilita Ruiz, habitante de la parroquia La Vega. “Él es el culpable de que yo esté en la parroquia La Vega: yo vivía en San Juan, pero me invitaron a La Vega y, al llegar, nos sumamos al comité de defensa de los damnificados de las barracas de cartón”, relató esta mujer.

“Gracias al combativo Alí Primera, que Dios lo tenga en la gloria”, agregó Ruiz, antes de compartir un poema dedicado al cantor: “Cuando veo mujeres preñadas, te recuerdo, Alí Primera, subiendo, bajando el cerro, subiendo las escaleras. Era Alí Primera el hombre que me llevó para La Vega, y ahora yo me quedé sola subiendo las escaleras. Allá estoy, Alí Primera, cumpliendo con un legado, un legado con la gente que nunca me ha defraudado”.

Ruiz resaltó que Alí Primera “representa la fuerza, la lucha y la entrega social. Un hombre combativo del que quedan pocos”.

A través de jóvenes y adultos mayores, la conmemoración del natalicio de Alí Primera ratifica que su obra trasciende la música para convertirse en un patrimonio vivo, un faro de dignidad y la melodía permanente del pueblo venezolano.