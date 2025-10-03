Red de Intelectuales rechaza agresión a la Flotilla Global Sumud

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad (REDH) hizo público un comunicado en el que condena y expresa su repulsión por el gobierno de Israel, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud de manera ilegal en aguas internacionales.

Texto: Prensa MPPC

“Nuestra condena a esta nueva agresión del régimen israelí, la cual confirma su práctica histórica de convertir a la tierra palestina en la mayor cárcel y cementerio a cielo abierto del mundo contemporáneo”, expresa el documento.

Asimismo, manifiesta su “absoluta repulsa al genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de un Israel estado fundado sobre el despojo y la ocupación colonial de los territorios palestinos y el intento de arrebatarle los jirones que quedan de lo que fue su patria”.

La declaración surge luego de conocer que la Flotilla Global Sumud, que transportaba alimentos, fórmula para bebés, medicinas y voluntarios de 47 países hacia Gaza, fue interceptada de manera ilegal en aguas internacionales por el régimen sionista; y cientos de sus tripulantes voluntarios fueron secuestrados.

La REDH asegura que “las informaciones que han llegado este 2 de octubre narran que, «esto ocurrió después de que fueran atacados con cañones de agua, rociados con agua fétida (skunk water) y de que sus comunicaciones fueran sistemáticamente bloqueadas en más actos de agresión contra civiles desarmados”, lo que despertó la indignación de quienes integran dicha organización en defensa de la humanidad.

Además, indicaron que recibieron información sobre varias embarcaciones que fueron detenidas por una barrera en forma de cadena en aguas internacionales donde Israel no tiene jurisdicción, tal como no tiene jurisdicción sobre las aguas y la costa de Gaza, agravando los continuos crímenes de guerra y el bloqueo ilegal».

Ante el ataque israelí a la Flotilla Global Sumud miles de manifestantes se volcaron a las calles de diferentes países del mundo incluyendo aquellos donde sus gobiernos son cómplices del gobierno sionista de Netanyahu exigiendo «Libertad para Gaza».