Coro Vicente Emilio Sojo participó en el 25 aniversario de la Defensoría del Pueblo

Este viernes 21 de febrero, desde la Iglesia Inmaculada Concepción, conocida como la Iglesia de San Francisco de Asís de Caracas, se realizó la misa de acción de gracias que organiza la Defensoría del Pueblo por su aniversario número 25 al servicio del pueblo.

Texto: Alexander Vivas / Foto: Solimar Herrera

Dicha actividad contó con la participación del Coro Vicente Emilio Sojo, cuerpo artístico de la Fundación Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El director del coro, maestro Ángel Rengifo Mendoza, fue el conductor de esta jornada coral, que sucedió luego de las palabras de agradecimiento y apertura a esta celebración por parte del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo.

“Hebe Daine Augen Auf”, de Felix Mendelsson Bartholdy, primera obra interpretada es un oratorio sobre la historia del profeta bíblico, que precedió la misa oficiada por el padre Argenis García. Seguidamente el Coro interpretó el “Kyre” de Johan Mepomuk David para dar paso a las lecturas bíblicas respectivas.

La consagración del pan y el vino marcaron la parte culminante, el abrazo de paz y bienaventuranza prepararon a las y los asistentes a la misa para el “Sanctus” y el “Agnus Dei” de Antonio Lotti, seguido del “Ave Verum” de Vicente Emilio Sojo, finalizando con la bendición de despedida en las obras “The Lord Bless you and Keep you” de John Rutter y “Canticorum” de Georg Friedrich Handel.

El Coro Vicente Emilio Sojo, rumbo a su segundo aniversario, sigue demostrando la calidad de sus intérpretes de canto coral, que han demostrado estar a la vanguardia de otras instituciones corales de la capital y de Venezuela.