Armando Carías presentó en Filven Bolívar biografía sobre el Comandante Hugo Chávez

El dramaturgo y comunicador social Armando Carías presentó durante la jornada inaugural de la 20.ª Filven Bolívar su libro “Noticias de juguete”, publicado por El Perro y la Rana, y además conversó sobre su obra “Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento”, con la que busca aproximar a las niñas y niños a la vida y legado del máximo líder de la Revolución Bolivariana.

Texto y Foto: Cenal

Carías, explicó que la obra sobre Chávez está narrada a partir de 10 momentos que el autor considera fundamentales. “Los niños y las niñas de hoy merecen conocer también quién fue Chávez y quién sigue siendo Chávez para nosotros, porque recordemos que nuestros niños no vivieron, no conocieron a Chávez, al Comandante. Nosotros los adultos sí lo conocimos, aunque no hayamos estado en contacto directo con él, uno lo escuchó, lo vio, lo amó”, comentó.

Respecto al libro Noticias de juguete, Carías detalló que en este aborda, a través de la creatividad, el ingenio y la crónica, temas habitualmente considerados para adultos. Por ejemplo, el aborto, pero relatados en forma de cuentos para niños.

“Noticias de juguete aborda informaciones periodísticas y las hace cercanas al lector y a la lectora infantil”, refirió.

El escritor habló de la crónica como un género periodístico que es muy próximo al cuento y rememoró la expresión del célebre escritor colombiano Gabriel García Márquez: “la crónica es un cuento que es verdad”.

Como parte de la presentación del libro Noticias de juguete en Filven Bolívar, este jueves 13 de febrero se realizará un taller de Periodismo Escolar dirigido a docentes de aula y personas interesadas en el tema.

“Es una metodología para la escuela, para redactar textos periodísticos en un tono, en un estilo, cercano a la infancia”, informó Carías.

Armando Carías detalló que en el taller explicará como un tema tan duro como el aborto, sí se puede llegar a manejar para que el público infantil lo entiendan, a través de la técnica narrativa creativa.

Estas actividades forman parte de la programación que se está desarrollando en el marco de la vigésima edición de la Filven Bolívar en el casco histórico de Ciudad Bolívar, en el Palacio Municipal, hasta este viernes 14 de febrero.

La programación arranca a las 9:00 a.m. y concluye a las 5:45 p.m.

Además de actividades en Palacio Municipal también hay encuentros literarios y culturales en la sede de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar y la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos.