Venezuela vibró con 1.500 artesanos en el Festival Mundial Viva Venezuela

Más de 20 mil personas disfrutaron de lo mejor de la cultura y las tradiciones venezolanas en las siete ediciones del Festival Mundial !Viva Venezuela, Mi Patria Querida”, iniciadas el 10 de abril de 2024 y que culminaron en los estados andinos este mes de noviembre. Así lo informó la presidenta de la Fundación Red de Arte, Aracelis García Reyes, durante el séptimo y último capítulo del Festival desarrollado los días 21, 22 y 23 de noviembre en los estados Táchira, Mérida y Trujillo.

Texto y Foto: Prensa RDA

Las jornadas contaron con la participación de casi 1.500 artesanos y artesanas que comercializaron sus piezas y realizaron demostraciones de oficio. “Estamos muy felices de este cierre en el estado Trujillo, lugar donde se inició el censo del festival. Acá no solamente la danza y la música han estado presentes, sino también la dimensión productiva de la artesanía”, expresó.

Agregó que en total fueron 33 las ferias artesanales realizadas, 112 demostraciones de oficio, 126 talleres ofrecidos y 36 conversatorios. A esto se le suma la circulación para la comercialización de alrededor de 28.800 piezas artesanales. Sin dudas, un gran impulso para la economía del Movimiento Corazón Artesano.

“El movimiento Corazón Artesano ha estado presente en todos los festivales, lo que coloca a los artesanos no solo en la dimensión de lo productivo, sino también en lo de saber hacer, en la muestra de su conocimiento”, aseguró García Reyes desde Boconó, estado Trujillo.

Vale destacar que, en todo el año 2024, el festival atendió a las poblaciones de 29 municipios y 41 parroquias. En todos estos espacios se rindió homenaje a la riqueza cultural y la diversidad de las tradiciones venezolanas, logrando reunir a artistas, artesanos y amantes de la cultura de todo el estado.

“Si ustedes no vienen y lo ven, no lo viven de primera mano, no son actores de esta manifestación tradicional del pueblo, entonces no van a poder sentir cómo está latiendo este corazón de todos los artesanos del país, de todos los músicos, de todos los cantores, la identidad de nuestro país está vibrando”, aseveró la presidenta de la Red de Arte.

Esta actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, contó con la participación de Mary Pemjean, viceministra de Artes de la Imagen y Espacio, quien compartió con los cultores y artesanos en el estado Mérida.

“Desde Mérida con la araña, con toda esta manifestación cultural, estos niños, jóvenes y adultos, esto es nuestra identidad, nuestra Venezuela. Fue un maravilloso cierre del último capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, Mi Patria Querida, hasta el año que viene”, expresó la viceministra durante su visita a Mérida.

Por su parte, artesanos y artesanas participantes en las ferias del Festival “Viva Venezuela, Mi Patria Querida”, manifestaron su agradecimiento por la iniciativa del Gobierno Bolivariano en la realización de este tipo de actividades culturales.

“Nos alegra porque esto es parte de recobrar lo que había antes, esas exposiciones, esos viajes, por lo menos Tintorero, para mí era un sitio emblemático”, expresó Javier Becerra, artesano del estado Táchira.

La actividad sirvió para que varios artesanos y artesanas compartieran cómo fueron sus inicios en este arte e invitar a más personas a sumarse al mundo artesanal. “El mensaje que le quiero dar a la persona que quiere trabajar, que quiere indagar con el arte, que lo tome en serio, porque de verdad todo lo que usted le ponga corazón usted lo puede lograr y perfeccionarlo cada día más”, expresó Josefina Colmenares, una artesana andina que trabaja en arcilla.

En conclusión, el Festival Mundial “Viva Venezuela, Mi Patria Querida” no solo fue un espacio de exhibición y aprendizaje, sino también una celebración de la resistencia y creatividad del pueblo venezolano, en un momento donde la unidad y la cultura son más importantes que nunca. La culminación de este evento promete dejar una huella en la memoria colectiva, reafirmando el compromiso del Corazón Artesano con el impulso del arte y la cultura de Venezuela en el ámbito nacional e internacional.