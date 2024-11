EN FOTOS: Artistas del teatro nacional fueron reconocidos en su día

Este miércoles 13 de noviembre, integrantes destacados del gremio teatral venezolano fueron honrados con la entrega de los reconocimientos: Mérito al trabajo, Orden Andrés Bello, Orden Francisco de Miranda y Premio Rafael Briceño, en un emotivo acto de celebración del Día Nacional del Teatro, realizado en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, sede artística de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Roiner Ross

La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak; el director de la CNT, Carlos Arroyo y el viceministro de Fomento y Economía Cultural, Raúl Cazal, quienes se unieron a la jornada festiva junto figuras reconocidas de las tablas venezolanas.

Luego de la lectura del mensaje escrito por el primer actor Aníbal Grunn, el director de la CNT, Carlos Arroyo, destacó la importancia de celebrar el Día Nacional del Teatro. “No significa solamente una fecha, sino un proceso orgánico que empodera a todo el país y que parte de los grupos que asumen la celebración de la fecha. Si hay algo que destacar hoy es la agenda nacional. No hay ningún estado en el que no se esté leyendo el mensaje que escribió el maestro Aníbal Grunn y que no esté haciendo teatro en este momento”, destacó.

Seguidamente, en el evento fue anunciado el veredicto de la II Bienal Nacional de Literatura Apacuana 2024, donde resultó ganadora la obra “Los cuatro de Copenhague”, de Lolimar Suárez Ayala, del estado Zulia.

Asimismo, se dio a conocer que el ganador de la II Bienal Nacional de Literatura César Rengifo – Mención Ensayo Teatral 2024, fue Daniel Enrique Herrera Malaver, con la obra “La ciudad como escenario: Voto Modesto Franklin, duque de Rocanegras”, de Maracay, estado Aragua.

En el acto también se entregaron reconocimientos a los trabajadores administrativos de la CNT Maryoris González de Durán y Angélica Gamboa, de longeva trayectoria.

También se hizo entrega de la Orden de Mérito al Trabajo en su tercera clase a Emilger A. Navarro. En su segunda clase a Angélica Rinaldi, Deivis Sotillo y María Alejandra Tellis.

La Orden de Mérito al Trabajo en su primera clase se concedió a Federico Espina, Xiomara Benítez, Noel Llovera, Pastor Peña, Maríagabriella Fernández, José Gregorio Solett, Ignacio Marchena y Claudia Nieto.

Asimismo, se entregó la Orden Andrés Bello en su tercera clase a Somar Toro y en su primera clase a Xiomara Moreno.

Con la Orden Francisco de Miranda en su tercera clase fue condecorado Reinaldo Rivas, en la segunda clase Carmen Mendoza y en primera clase Guillermo Díaz.

Las autoridades de la Cultura también entregaron el Premio Rafael Briceño por trayectoria teatral a Yurahi Castro, Miguel Issa, Jericó Montilla, Doralise Farías, Antonio Pablo Ramírez y Rodolfo Porras.

Por trayectoria regional, se entregó el galardón a Wilfredo Meza y por trayectoria internacional al Festival Internacional de Teatro de Manizales de Colombia, el más antiguo de Latinoamérica.

Además, se hizo entrega del Premio Rafael Briceño en homenaje a la memoria del maestro Trino Rojas y del Premio Especial a Asdrúbal Meléndez.

Una celebración con raíz bolivariana

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que la celebración del Día Nacional del Teatro está inspirada en el Libertador Simón Bolívar, quien en 1828 instruyó la creación de una estructura para las artes escénicas en Caracas. “Estamos vivos y de pie, celebrando la vida y el teatro. Es un acto de amor profundo y yo celebro la existencia de ese arraigado sentimiento en los hombres y las mujeres del teatro venezolano. ¡Felicitaciones!”, expresó.

Villegas destacó la unión y el afecto que unen al gremio teatral nacional. “No se puede amar al teatro sin amar a su gente y, ustedes que forman parte de selecto grupo de seres humanos que han consagrado su vida a estas artes, son encarnación del sentimiento humano más hermoso: el amor.

Esos aplausos que le han prodigado, tanto a los maestros como a los más jóvenes, los coloca en un compromiso que es mantener hasta el fin de los tiempos esa unidad que se ha consolidado a lo largo de décadas”, afirmó.

El titular de la cartera de Cultura invitó a los organismos y artistas del teatro a incluir a la comuna en sus eventos y proyectos futuros. “En cada una de las comunas y circuitos comunales deben establecerse, en los próximos días y semanas, unas vocerías de cultura. Yo invito a los hombres y mujeres de las artes circenses, de las artes escénicas, del teatro, de la danza, a incorporarse a esa forma organizativa para que podamos ir más allá de los límites de Caracas. Nuestro pueblo habita en una inmensidad y allí tienen que estar presentes las fuerzas creadoras”, aseveró.