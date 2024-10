EN 28 FOTOS: Festival Mundial Viva Venezuela tomó la Casa de la Música de Ciudad Guayana este jueves

La Casa de la Música de Ciudad Guayana fue uno de los puntos donde dio inicio la 5ta edición del Festival Viva Venezuela Mundial, que llega a los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, con la presencia del viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, junto al alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo.

Texto: Primicia

La apertura de este evento se realizó con la feria del Movimiento Corazón Artesano y el desarrollo de talleres en el arte, de tradiciones dancísticas, percusión, el joropo guayanés y sus particularidades.

La música inundó la sede a partir de las 5:00 p.m. con la presentación de agrupaciones de identidad regional y local que enarbolan los valores y raíces culturales del estado.

El alcalde Tito Oviedo se mostró complacido por esta celebración en la reinaugurada Casa de la Música, edificación icónica de la historia musical de Ciudad Guayana, que fue restaurada por la municipalidad para impulsar la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

“El presidente Nicolás Maduro ha dicho que la cultura es una vacuna que nos hace inmunes a la transculturización, a la dominación, por eso no me arrepiento nunca cuando de los recursos del municipio invertimos en cultura, por el contrario me siento orgulloso y comprometido con eso, y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó.

Fotos

ENSAMBLE PATRIMONIAL DE LOS CARNAVALES DE CIUDAD GUAYANA en la Casa de la Música en San Félix estado Bolívar en marco del Festival Mundial Viva Venezuela. Fotos: Bernardo Suárez

GRUPO DE DANZAS BEREJU en la Casa de la Música en San Félix estado Bolívar en marco del Festival Mundial Viva Venezuela. Fotos: Félix Gerardi

HERMANOS MARÍN y MÚSICA Y DANZAS KACHIRE en la Casa de la Música en San Félix estado Bolívar en marco del Festival Mundial Viva Venezuela. Fotos Bernardo Suárez

Región Guayana

Entre el 24 y el 27 de octubre se está celebrando el Festival Mundial Viva Venezuela de manera simultánea en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

La Región Guayana comprende el antepenúltimo capítulo, quedando por celebrarse las ediciones de los Llanos y los Andes.

Alrededor de 300 artistas y agrupaciones estarán desplegados en Bolívar entre el jueves 24 y el sábado 26 de octubre, en una jornada cultural que se desplegará en los municipios Caroní, Angostura del Orinoco, Bolivariano Angostura, Cedeño, Piar y Roscio, informó el comité organizador del estado Bolívar.