MinCultura hará acompañamiento a comunidad de Guarenas que eligió la restauración de su Casa de la Cultura como proyecto comunal

Desde la Comuna Revolucionando Raíces, ubicada en Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda, el ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Ernesto Villegas Poljak, ofreció apoyo y acompañamiento al proyecto de rehabilitación de la Casa Cultural en la comunidad Oropeza Castillo, ganador de la Consulta Popular Nacional celebrada en el mes de agosto.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Roiner Ross)

Durante un encuentro desarrollado este miércoles con voceros populares y culturales, Villegas expresó que, como parte del despliegue de la vicepresidencia para el socialismo territorial, el Gobierno Bolivariano acompaña la decisión encomiable de recuperar espacios e infraestructuras que alberguen las dinámicas culturales.

“El que ustedes hayan seleccionado este proyecto de recuperación de un centro cultural demuestra un grito de la Venezuela profunda que dice ¡somos identidad, somos cultura, somos Venezuela! Es muy importante porque se convierte en centro de atención prioritaria del Ministerio de Cultura y es un ejemplo para otras comunas del país”, señaló.

El ministro de Cultura puso a disposición de la Comuna todos los niveles de gobierno, tanto del MPPC como de la gobernación del estado, y la alcaldía del municipio Plaza, para apoyar el desarrollo de este proyecto y poder inaugurar muy pronto este centro cultural, siendo parte de la territorializacion de la Gran Misión Viva Venezuela.

“Nosotros venimos a ponernos a la orden del Poder Popular, que son ellos los que nos van a decir a nosotros la fecha en que van a inaugurar. Este es un proyecto que está protagonizado por el pueblo; no es el gobierno, no es la burocracia, no es eso que llaman el oficialismo, sino es el Poder Popular que ha tomado la iniciativa priorizando la cultura y nosotros no tenemos otra opción que apoyarlos”, dijo.

Villegas informó que una vez culminados los trabajos de rehabilitación, el remozado espacio será parte de la Red de Casas de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, para fortalecer las dinámicas culturales de la Comuna Revolucionando Raíces.

Por su parte, Gabriela Simoza, secretaria de Cultura del estado Miranda, agradeció el encuentro desarrollado al calor popular, en compañía de cultores y voceros comunales de la localidad.

“Los cultores de Miranda estamos agradecidos con el presidente Nicolás Maduro por tomar en cuenta a este movimiento cultural de hombres y mujeres que trabajan desde las comunas para hacer de espacios como este más productivos. Nuestra tarea es sembrar valores, principio, e identidad”, sentenció.