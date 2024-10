Asamblea Nacional destituye a Juan Carlos Delpino y designa a Conrado Pérez como nuevo rector principal del CNE

La destitución del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Delpino, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, fue acordada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria este jueves, así como la solicitud al Ministerio Público para que inicie inmediatamente una investigación exhaustiva por su presunta participación en la comisión de hechos punibles que violan flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, entre ellos: fraude electoral, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, promoción e incitación al odio, entre otros.

Tras la destitución de Delpino, la Asamblea Nacional procedió a designar a Conrado Pérez, respetando el “orden de las suplencias correspondientes dentro de los rectores principales” del CNE.

Al presentarse la designación se describió al “doctor Conrado Pérez como defensor de la causa nacionalista, defensor y reconocedor de las instituciones del Estado”. De esta manera dieron cumplimiento al artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tercer aparte.

En tanto, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, tercer aparte, se refiere a las ausencias, entendiendo por “temporal” aquella que de forma ininterrumpida no supera los 10 días hábiles sin causa justificada y hasta 90 días prorrogables a juicio del CNE, en caso de existir causas justificadas.

Asimismo, establece la ley que “cuando faltare en forma absoluta una rectora o rector electoral y sus suplentes, la Asamblea Nacional hará la designación del principal y sus suplentes de las listas de seleccionadas o seleccionados, que les fuera presentado por el Comité de Evaluaciones y Postulaciones Electorales, tomando en cuenta el orden establecido “.

En ese sentido fue designado Conrado Pérez Briceño, como rector principal y Aura Rosa Hernández como suplente ante el Consejo Nacional Electoral. Posteriormente, el presidenta de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez juramentó a los nuevos integrantes del Poder Electoral.

Destitución

Previamente Rodríguez, al tomar el derecho de palabra precisó que “el bojote” empezó a notarse a Delpino una vez que se venía demostrando que el vencedor en los comicios presidenciales sería el presidente Nicolás Maduro.

Dijo que el plan era que él se presentara en Venevisión el 28 de julio para tratar de hablar en contra del proceso electoral y cantar fraude, pero se “echó para atrás” y salió diciendo que él no podía decir nada porque “no estaba ahí”.

“Se iba a dirigir el 28 de julio a la sede de Venevisión, para otra vez violentar el desarrollo del proceso electoral y el resultado de esa elección (…) además se le solicitó que por todos los medios buscara desde adentro del Poder Electoral, en su condición de rector, afectar la emisión del primer boletín, (…), lo que pasa es que se asustó y se escondió, generando una situación que después no hizo sino concitar risas y hasta carcajadas”, afirmó el parlamentario.

Denunció que con dinero de Rafael Ramírez se pretendía hacer la operación contra las elecciones, lo cual no se concretó debido a la “cobardía” de Delpino.

Relató que muchos “jugaron posición adelantada” diciendo que Delpino venía a decir lo que había sucedido el 28 de julio, pero lo que dijo cuando apareció es: “no puedo decir nada porque yo no estaba allí, es decir, Rafael Ramírez gastó esos reales en vano, Julio Borges fue engañado otra vez, Alberto Federico Ravell gritó de rabia”.

Expresó que incluso tiene unas grabaciones en donde Alberto Federico Ravell le grita al exrector reclamándole su inacción ante el plan programado y acusándolo de cobarde.

Añadió que Delpino, al día de hoy tiene prohibición de entrar a Estados Unidos, debido a que fue deportado, estando en condición ilegal en ese país. “Por eso de Bogotá se fue a Panamá y después viaja a España” dijo Rodríguez, al tiempo que mostró una fotografía de Delpino dándole la mano a Edmundo González.

Abrir investigación

Enfatizó que no solamente se debe tratar de una destitución, sino que se debe abrir la investigación penal para que el fiscal ejerza los mandatos de la Ley de Extinción de Dominio, las correspondientes sanciones administrativas sean establecidas por parte de la Contraloría y además el Ministerio Público establezca la responsabilidades por delitos de traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio o complicidad en los asesinatos cometidos contra 27 personas.

Por su parte, el diputado José Villarroel García señaló que Delpino se negó a reunirse con la directiva, se ausentó de sus funciones y posteriormente se fue del país. Asimismo, señaló que el rector en el momento que más la patria lo exigía no cumplió con sus funciones, atacó la institución y otorgó declaraciones a medios extranjeros.

Enfatizó que hay que aplicarle la Ley de Extinción de Dominio y que en el caso concreto además de proceder a removerlo por su ausencia absoluta se trata de una caso de “traición a la patria”, y se preguntó porqué él se reunió con un representante del Gobierno de Estados Unidos en Bogotá.

“Juan Carlos Delpino forma parte de la conspiración para afectar el resultado electoral, sembrar violencia y en consecuencia tiene responsabilidad de los 27 muertos y nos los tienen que pagar, a cada uno de los venezolanos que asesinaron de manera salvaje y brutal, eso no lo dice nadie, esos muertos no le duelen a la Unión Europea, a los gringos, (…) por eso fue que se escapó la noche del 28 de julio, de no cumplir con la función constitucional de emitir un resultado electoral”, afirmó.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que al fracasar la patraña que tenían prevista con Delpino pasaron “al siguiente plan”, denunciado este jueves por el ministro Cabello, quien expuso sobre decenas de mercenarios capturados en Venezuela.

Iris Varela: delitos de lesa patria

La diputada Iris Varela precisó que no se puede estar menos que indignados cuando un alto funcionario del Poder Electoral de una manera “repugnante se alía con los enemigos de la patria para conspirar contra la República”, asimismo indicó que incurrió en delitos que atentan contra el Estado, contra la seguridad de la nación.

Son delitos de lesa patria, tan graves que la Constitución establece que quienes incurran en esos hechos punibles pueden ser beneficiados procesalmente con una amnistía o medida, refirió Varela.

“Cuando se da el resultado, con una ventaja de más de un millón para el presidente Maduro, él se desaparece, huye, y comete delitos graves que contemplan penas de 12 a 24 años”, afirmó la parlamentaria diciendo que cometió un “cúmulo de delitos que agrava la comisión de hechos punibles”.

Enfatizó que el Ministerio Público debe avanzar en una investigación exhaustiva, perentoria y que se castigue.

“Qué tipo de defensa puede tener quien traiciona a la patria, quien se va del país que está asediado”, expresó añadiendo que quien levante su voz para apoyar a “tipejos de esta calaña”, serían cómplices.

Cabello lo había denunciado

Cabe recordar que Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, ha venido señalando en su programa Con el mazo dando que Delpino fue sacado del país por Colombia y luego llevado a Panamá con la esperanza que él siguiera el guion del supuesto fraude, sin embargomapareció un mes después negando tener pruebas y confirmando que el sistema electoral fue víctima de ataques informáticos.

“Él se fue por Colombia y allá lo recibió una muchacha bien bonita de iniciales P.O., lo llevaron a la casa de un director de Pacif Rubiales y de allí a una casa de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Allí lo tuvieron junto a cinco personas que él llevó. El tipo es un rehén”, resaltó Cabelló.

Consideran las autoridades que Delpino abandonó su cargo el mismo 28 de julio. Posteriormente el mismo aparecería dando declaraciones a algunos medios extranjeros.