La Feria del Libro de Caracas se adentró en la “Historia del señor Cody”

En el marco de la 15a Feria del Libro de Caracas, Monte Ávila Editores presentó «Historia del señor Cody», del docente, escritor e investigador venezolano, Benito Yrady, homenajeado de esta fiesta literaria. La actividad estuvo a cargo del Viceministro de fomento de la economía cultural, presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Cazal, junto al escritor, docente y doctor en literatura venezolana, Cósimo Mandrillo.

Texto y Foto: Prensa Monte Ávila

Cósimo Mandrillo, explicó en su intervención que “Historia del señor Cody “, es una novela muy rica, con un increíble caudal de conocimientos que se deja leer, además destacó el manejo de tantos personajes, elementos y espacios geográficos, que la convierten en una novela que a todo escritor le gustaría escribir.

“Es un juego interesante, bien hecho, este viaje termina en Venezuela, que no se nombra directamente, sino como el país del petróleo. Se alude a Venezuela con mucha curiosidad se evidencia la mitología, las riquezas, y poco a poco, se acerca al país”, explicó Mandrillo y reveló que entre los elementos principales de esta novela hay dos personajes que en principio eran entrañables y que luego resultan ser representantes de petroleras transnacionales.

“Aquí vemos algo de esa violencia de la novela del petróleo, donde se trata la implantación de la industria petrolera por parte de las transnacionales, el tipo de relación que establecieron con los venezolanos, el tipo de tratamiento al trabajador nacional”, indicó.

Por su parte, Cazal destacó que Benito Yrady, entiende que en la escritura hay un poder creador que va más allá de transcribir los hechos. Asimismo, reveló que en “Historia de señor Cody”, se nota cómo el autor tiene conocimiento de todas las partes del país, y lo poco que no conocemos cada quién de nuestro propio terruño.

“Todos estos autores que él (Yrady) condensa en su obra los coloca, a comer juntos, a reunirlos, es ahí donde donde dices, eso parte de la ficción, gente que son de diferentes tiempos, de diferentes estéticas literarias, pero están juntos, esto evidencia la cantidad de autores tan diversos que tiene en su vida literaria”, explicó Cazal, que además reflexionó sobre cómo esa ficción es parte justamente de la literatura.

“Ese hombre que está ahí (en la portada del libro) es una sombra de Buffalo Bill, es una foto de Benito Yrady la del fondo, la tomó, en la noche me mandó varias fotos y le dije: no te preocupes, esta foto está perfecta para la portada, aquí le voy a poner la parte humana, me dijo: está bien Raúl yo confío en ti”, contó Cazal a manera de anécdota, sobre el proceso de producción de la obra.

Para concluir la actividad Mandrillo, destacó el salto que da en referencia a sus otros libros, más testimoniales y crónicas, a una novela imaginativa y trabajada, porque no es solo reunir a importantes autores, sino entretejer una historia con ellos.