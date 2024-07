“De Hitler a Milei: Curiosidades de-mentes criminales” se presentó en la Filven

El doctor Carlos Rozanski, exjuez federal argentino, presentó este martes su libro “De Hitler a Milei. Curiosidades de-mentes criminales”. A través de una videoconferencia, resaltó los paralelismos entre el inicio del nazismo en Alemania y el arribo del ultraderechista Javier Milei a la presidencia de su país.

Texto y Foto: Prensa Filven

Rozanski comenzó su intervención en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) explicando el porqué de su obra. Las respuestas están vinculadas a la realidad que vive hoy Argentina, “gobernada por un sujeto completamente desquiciado, con una alteración en sus facultades mentales, como lo dijo un senador hace algunos meses, y que manifiesta diversos delirios mientras está al frente del país”.

“No es agradable para nadie tener ese tipo de padecimientos –prosiguió– porque cuando se está liderando un país la responsabilidad es mayor. De él depende la vida de millones de personas. Sin embargo, en el caso de Milei, ese desequilibrio que padece lo lleva a tomar medidas como las que ya ha tomado”, señaló durante la actividad programada en la Filven.

Entre estas medidas, destacó la negativa de ofrecer medicamentos a pacientes oncológicos y de entregar alimentos que se tienen guardados y que se están acumulando. En ese sentido, especificó que tiene represados cinco millones de kilos de alimentos, porque se niega a entregarlos a los comedores populares, necesarios para sobrevivir al actual gobierno argentino.

Rozanski instó a “tomar conciencia de los riesgos que corre Argentina con un energúmeno como Milei”. Expresó que quien lea esta obra editada por Ciccus comprenderá por qué se hace la comparación. El libro toma elementos y circunstancias de aquellos años 30 en Alemania, sobre todo del surgimiento del nazismo, y señala las coincidencias con la realidad que vive hoy Argentina.

Política de exterminio

El autor argumentó que no hay que quedarse solo con el holocausto, los campos de concentración o las cámaras de gas. “Vivimos una política de exterminio de un sector de la sociedad. No quiero que se malinterpreten mis palabras, insisto, hay que abrir un poco la mente en cuanto al concepto de exterminio. Si no se entregan alimentos a personas que lo necesitan y se aplican políticas que los empobrecen más aún, evidentemente el resultado, lo digo y me hago cargo, es el exterminio de ese sector social”.

Adicionalmente, precisó que en este caso no se trata solo de pobres, sino también de personas enfermas y adultos mayores que no pueden recibir sus medicamentos y alimentos. Incluso, también es una injusticia para la niñez en la República Argentina, acotó.

A Rozanski lo antecedió su editor Federico Giménez, quien denunció que “pese a que la justicia argentina ordenó la entrega de esos alimentos, “aunque cueste creerlo, siguen guardados y los siguen negando. Por eso, es importante conocer las circunstancias y tomar conciencia de la dimensión de la tragedia que atraviesa Argentina”.

Giménez agregó que el libro presta una particular atención a los niños y niñas. “Exactamente al revés de lo que nos dice la conciencia humana elemental de solidaridad, Javier Milei es un hombre que desprecia a la niñez”, puntualizó.

En la actividad estuvieron presentes la embajadora de Honduras en Caracas, Sacarleth Romero; la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Mary Pemjean; el escritor e historiador Luis Brito García, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo; y el analista político internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein.