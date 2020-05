Jorge Rodríguez: Van 23 terroristas capturados por incursión en las costas venezolanas intentada el pasado 3 de mayo (+Videos)

Veintitrés participantes en la frustrada incursión por las costas venezolanas que tenía como fin un golpe de Estado contra el Presidente Nicolás Maduro, han sido capturados hasta el mediodía de este jueves en acciones conjuntas de la la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los movimimientos populares del país, informó este jueves el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez. Presentó un video con el testimonio del segundo estadounidense capturado, Airan Berry, quien señaló que el objetivo de la misión era el asesinato del Presidente Nicolás Maduro.



Texto: Alba Ciudad y AVN

«Todos los pueblos de la costa están activados para seguir a la caza de desertores que pudieran estar tratando de huir del territorio nacional», indicó Rodríguez, quien presentó más datos de la incursión marítima mercenaria contra Venezuela.

En su testimonio, Berry, quien cumplió misiones en Irak en 2003, 2005 y 2007, explica a las autoridades venezolanas que «el objetivo de la misión era asesinar a Maduro y cumplir objetivos específicos». En otro video afirmó que su misión era tomar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el de La Carlota para permitir el paso franco de aviones extranjeros, que aterrizaran para el secuestro y extracción del presidente Nicolás Maduro hacia EEUU.

Igualmente, estaba planificada la extracción del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; de la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez; del vicepresidente sectorial Tareck El Aissami y del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros altos funcionarios.

Los mercenarios tenían misiones previstas en el Palacio de Miraflores y las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)

Berry tiene 41 años, se alistó en 1996, estuvo 17 años en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y se especializó en ataques a sitios confinados. Confirmó que trabajaba para Jordan Goudreau, de Silvercorp, empresa contratada por Juan Guaidó para ejecutar el golpe de Estado en Venezuela.

Rodríguez afirmó: «Le va a costar mucho a la administración Trump deshacerse de la responsabilidad que tiene, porque ya se han abierto procesos de investigación en el Congreso y en tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica», enfatizó desde el Palacio de Miraflores, refiriéndose a lo informado por Associated Press sobre recientes consultas hechas por miembros del Congreso de EEUU al Departamento de Estado sobre los planes de Goudreau.

3 Democrats on @SenateForeign demand Trump administration say what it knew about attempt to capture @NicolasMaduro. They said the failed raid led by ex-Green Beret potentially violated U.S. law and tuns counter to support for dialogue to end Venezuela's standoff @ChrisMurphyCT pic.twitter.com/N9eqAc4pp5

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 7, 2020