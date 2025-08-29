El Festival de Teatro Venezolano 2025 inició su Eje Comunitario en el parque Alí Primera

La magia de las tablas se apoderó de los espacios del parque del Oeste Alí Primera en una tarde vibrante y festiva, marcando la inauguración del Eje Comunitario del Festival de Teatro Venezolano 2025.

Prensa Misión Cultura (Texto: Luis Rebolledo)

La jornada inaugural estuvo cargado de alegría y talento. Comenzó a las 2:00 p.m. con un colorido pasacalle, en el que 25 zanqueros y una animada parranda musical llenaron los senderos del parque. La celebración continuó con la obra teatral “Entre Juegos Somos”, que cautivó a niños y adultos, demostrando que el teatro es un lenguaje universal capaz de conectar corazones.

La tarde se tornó aún más espectacular con una gala circense que dejó a todos sin aliento. El colectivo acrobático deslumbró con Malabares, Aéreos en tela y liga y una impresionante Rueda Cyr. Los payasos, con sus ocurrencias, y un asombroso show de magia completaron un espectáculo que hizo reír, soñar y aplaudir sin parar. Las agrupaciones que participaron incluyeron a Tambor en Clave W.C. y a Pasacalles Zanqueros, mientras que en la tarima brilló con “Entre cantos y cuentos”.

El director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, asistió al evento y expresó la importancia de esta nueva fase del festival. “Estamos presenciando un movimiento que le inyecta una fuerza inmensa a la escena teatral. Esta iniciativa nos permite mostrar el trabajo que se realiza en cada rincón de Venezuela, sacando a la luz el talento que florece en nuestras comunidades”, afirmó.

Arroyo enfatizó que el festival no solo es una vitrina para los grupos comunitarios, sino también un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. “El teatro tiene la capacidad de sanar, educar y unir a las personas. Cada obra que se presentará es un reflejo de nuestras historias, nuestras luchas y nuestras esperanzas”, destacó.

El director también reconoció el trabajo conjunto entre el poder popular, Misión Cultura y los directores de los Gabinetes Estadales de Cultura, una colaboración que ha hecho posible esta programación. Subrayó el compromiso del gobierno nacional para garantizar que el acceso a la cultura sea un derecho para todos los venezolanos.

La inauguración en el parque Alí Primera es solo el comienzo. El Eje Comunitario del Festival de Teatro Venezolano 2025 ofrecerá una amplia variedad de actividades formativas y presentaciones teatrales que se extenderán por todo el país, llevando el arte y la cultura a cada rincón.

Para más información sobre la programación, puedes seguir las cuentas de Instagram: @MisionCultura_Ve e Instagram: @FestivalTeatro_Ve.