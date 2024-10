Claudia Sheinbaum es investida como Presidenta de México: Anuncia los 100 puntos de su gestión

Tras haber sido investida como presidenta en la Cámara de Diputados del Congreso mexicano, Claudia Sheinbaum se “juramentó” este martes ante una multitud que se congregó en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.

Texto: Actualidad RT

Al inicio de su intervención, Sheinbaum pidió “paciencia” a sus seguidores, antes de anunciar los “100 puntos” que regirán su gestión, sustentada en los principios éticos del “humanismo mexicano”. Abarcaron asuntos de política, economía, programas sociales, reformas a favor de las mujeres, trabajo, energía, planes para el campo, interconexión, industria, ambiente y seguridad.

“No les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar y a nunca traicionar al pueblo de México; me comprometo a seguir haciendo historia”, aseveró.

Líneas políticas

La lista de acciones políticas que guiarán la administración de la presidenta mexicana incluye la independencia de poderes, la defensa de la soberanía e independencia del país, la cercanía con las necesidades de la población, garantía integral de las libertades civiles, respeto a los derechos humanos, ausencia de represión a las manifestaciones populares, combate a la discriminación, y política exterior soberana, sin injerencias y con solución pacífica de controversias.

Además de anunciar el regreso de las conferencias de prensa matutinas, destacó que el país recalcaría su condición de nación libre. “Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad a nuestro pueblo y nunca nadie se la podrá arrebatar”.

A lo dicho sumó la defensa de los migrantes, la puesta en marcha de la reforma judicial para la elección de jueces y magistrados en julio de 2025, la continuidad de las investigaciones del caso Ayotzinapa, la reforma del sistema electoral con la incorporación, entre otros asuntos, de la revocatoria de mandato.

También adelantó que impulsará una reforma constitucional para impedir la reelección de personas que ejerzan cargos de elección popular, así como la prohibición de sucesiones sustentadas en el nepotismo dentro de la administración pública.

Prometió asimismo un combate permanente contra la corrupción, además de aseverar que “no regresará el modelo neoliberal” y que se mantendrán “la austeridad republicana” y la “disciplina fiscal”, que incluirán topes para los salarios de los servidores públicos.

En materia económica reiteró la independencia del Banco de México, el congelamiento de precios de la gasolina, el gas, la electricidad y los productos que conforman la canasta básica, a lo que se añadirán los programas sociales implementados por López Obrador, que en fecha próxima obtendrán rango constitucional en el Congreso.

Planes sociales

La lideresa izquierdista sostuvo que se ampliarán los beneficios en salud, educación y pensiones, con la implementación de visitas médicas casa por casa para adultos mayores, ampliación de la cobertura en el abasto de medicamentos, tomas de muestra en la mayoría de los centros de salud, programa de cuidados para embarazadas y niños pequeños, mejoras en infraestructuras y un plan de cirugías para dolencias como cataratas o afecciones de rodilla.

En el ámbito educativo mencionó becas para todos los estudiantes de planteles públicos, fortalecimiento de las preparatorias y universidades administradas por el Estado, impulso a las ciencias básicas y a las humanidades, distribución de textos gratuitos y la adopción de un nuevo sistema de contrataciones de docentes.

En correspondencia con el fuerte impulso a la ciencia y a la técnica que pretende imprimirle a su administración, Sheinbaum anunció el fortalecimiento del programa espacial mexicano y el lanzamiento de un satélite “para ampliar la conectividad de todas las personas”, amén de la integración del país “a la cadena de producción de semiconductores”, a lo que se añadirá el desarrollo autóctono de esta industria y la del litio.

Pese a la abundancia de planes científicos, la jefa de Estado mexicano también comunicó políticas orientadas al desarrollo de la educación artística, el acceso a la cultura, la recuperación de la memoria histórica de México, el impulso a la lectura “en todos los ámbitos educativos y laborales” con ferias, bibliotecas digitales de libre acceso.

Reformas a favor de las mujeres

Sheinbaum informó que este 3 de octubre se enviará al Congreso un paquete de reformas, algunas con rango constitucional, destinadas a luchar contra todas las formas de discriminación entre las mujeres.

El bloque incluye propuestas para penalizar la violencia de género y vicaria, proscribir la brecha salarial entre hombres y mujeres, instalar los gabinetes paritarios en estados y municipios, establecer obligatoriedad de la presencia de mujeres en todos los ministerios públicos, estandarización del delito de feminicidio, instalación de fiscalías especializadas en feminicidio.

Adicionalmente, se impulsarán planes específicos de salud sexual y reproductiva, así como la “restitución de derechos agrarios”, programas comunitarios de protección a las mujeres, y la instalación progresiva del Sistema Nacional de Cuidados, con especial énfasis entre mujeres campesinas y trabajadoras de maquilas, que constituyen dos de los grupos más precarizados.

Política laboral

El principal objetivo estratégico de la mandataria en el ámbito laboral será elevar progresivamente el salario mínimo a 2,5 canastas básicas –actualmente está en 1,6 canastas básicas–, además de conseguir que la universalidad de las pensiones adquiera rango constitucional.

En su decir, los primeros beneficiarios serán los maestros y maestros de educación básica, los médicos, las enfermeras y enfermeras, los soldados, los marinos y los miembros de la Guardia Nacional, en interés de equiparar sus ingresos al salario medio.

Su proyecto incluye la incorporación de los repartidores de aplicaciones entre quienes deben cotizar en el Seguro Social, la reducción paulatina de la jornada de trabajo hasta alcanzar el tope de 40 horas semanales, la recuperación de fuentes de trabajo perdidas y la atención de reclamos laborales postergados.

El plan para el campo

Según Sheinbaum, en el “segundo piso” de la Cuarta Transformación será una prioridad garantizar “la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos desde la producción hasta el consumo”, garantizar el abastecimiento de maíz para el consumo humano y conseguir acuerdos entre productores de maíz y de tortillas para fijar “precios justos”.

También se garantizara seguridad social a los jornaleros agrícolas, se conseguirá nuevamente el abasto de frijoles a través del respaldo a pequeños y medianos productores, se creará una empresa nacional de semillas y se sumará el programa Cosechando Soberanía, dirigido a productores chicos de municipios rurales, para aumentar la producción de alimentos.

En adenda, el Estado incursionará como oferente en el mercado de alimentos, al colocar productos como miel, café o cacao comprados a pequeños productores en las ‘Tiendas del Bienestar’ e instalará una planta de pasteurización para aumentar la producción de leche.

Política energética

Si bien Sheinbaum afirmó que “el objetivo seguía siendo fortalecer” a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad en tanto empresas públicas y descartó cualquier privatización, matizó que la producción petrolera, limitada a 1,8 millones de barriles diarios estaría destinada “al consumo interno y no a la exportación”.

En cuanto a la compañía eléctrica, tendrá a su cargo garantizar y reforzar “la capacidad de transmisión, distribución y generación de energía”, al imponérsele la cuota de producción de “al menos” el 54 % de la que se requiere, mientras que el 46 % está en manos de particulares. En 2030, el sector privado debería producir solo el 45 %, dijo.

En el norte del país, donde las tarifas eléctricas suelen ser más elevadas, se impulsará la instalación de planes fotovoltaicos, con lo que adicionalmente se disminuirán los daños ambientales.

Interconexión

Para la recién estrenada mandataria mexicana, la relación con EE.UU. es fundamental desde diversos ángulos. En términos de interconexión binacional, anunció que “se mantendrán los incentivos económicos en las franjas fronterizas” y se coordinará con Washington para ampliar los puentes transfronterizos.

Aguas adentro continuarán los planes de ampliación de las rutas ferrocarrileras, tanto de pasajeros como de carga. A este respecto, los dos proyectos emblema son la ampliación del Tren Maya y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que eventualmente continuará hacia territorio de Guatemala. En total, se plantea una extensión de 3.000 kilómetros correspondientes a nuevas rutas o rutas recuperadas.

En criterio de Sheinbaum, “México tiene todo para consolidarse en una potencia portuaria y de cabotaje”, razón por la cual promoverá planes de inversión mixta entre el Estado y el sector privado para ampliar varios puertos ya existentes a lo largo de la extensa ribera marítima del país.

En el mismo espíritu del fortalecimiento de empresas públicas, anunció el respaldo estatal a Mexicana de Aviación, que entre 2026 y 2027 vivirá una ampliación de su flota.

Relocalización para el desarrollo

Para apuntalar el desarrollo de las regiones, la mandataria dio la bienvenida a los inversores que desearan asentarse en el país –bajo las leyes locales, que protegen los derechos de los trabajadores y proscriben los daños ambientales– en una estrategia que denominó “relocalización”.

“Este mes, vamos a formar, con diversas cámaras de empresarios y empresarias, el Consejo Nacional para el Desarrollo Regional para la Relocalización. El objetivo es crear nuevos polos de bienestar y 100 nuevos parques industriales en todo el país”, abundó.

Entre los proyectos prioritarios figuran la ampliación de las cadenas de valor asociadas a la producción de cobre y litio, la electromovilidad y los semiconductores.

Política ambiental

Entre sus políticas ambientales se destacarán el saneamiento de ríos, la atención de la contaminación en urbes como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, la instalación de un proyecto de economía circular con tratamiento de aguas, reciclaje de residuos y generación de energía eléctrica a través de energías no renovables.

A lo dicho sumó la instalación de nuevas plantas de reciclaje de desechos, la reforestación de selvas y bosques, la preservación de la biodiversidad, garantizar, de modo prioritario, el acceso al agua y la tecnificación de hectáreas de riego.

Seguridad

Sheinbaum cerró su lista de promesas dibujando un plano general de lo que será su política de seguridad, considerada la deuda no resuelta que hereda de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable ‘guerra contra el narco’ de [Felipe] Calderón. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia”, alegó.

Su estrategia, dijo, se sustentará en “cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación” con el Ministerio Público.

Actividades previas

De conformidad con lo previsto en la agenda oficial, la mandataria recibió de manos de mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas el Bastón de Mando, considerado un símbolo de liderazgo por las culturas prehispánicas, así como un collar de flores. También, de acuerdo con las tradiciones ancestrales, recibió bendiciones en un ritual sagrado.

Más temprano, en su discurso ante el Legislativo, Sheinbaum destacó los logros de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y expuso las líneas gruesas de su plan de gestión, que se inscriben dentro del proyecto político denominado “humanismo mexicano”, caracterizado por un fuerte enfoque hacia la atención prioritaria de las necesidades de la población vulnerable.

En este orden, se comprometió a mantener los programas sociales que sacaron a unos 9,5 millones de personas de la pobreza y a profundizar su alcance en áreas estratégicas como salud y educación.

Con respecto a las políticas de seguridad, consideradas la gran deuda pendiente de López Obrador, adelantó que pondrá en marcha la misma estrategia que implementó mientras ejerció como jefa de gobierno de la capital, a saber: atención de las causas primarias, inversión en inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación con la Fiscalía para luchar contra la impunidad.