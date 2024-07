Sudáfrica conversa en la Filven sobre los escritores de su país y nuevos retos en literatura

Desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2024, la delegación de Sudáfrica, país invitado de honor, conversó sobre los logros y dificultades de los escritores de esa nación. En el “Conversatorio: ¿Se ha transformado realmente la ficción sudafricana?” participaron Segametsi Charmaine Mrwebi, Tshifhiwa Given Mukwevho y Sabata Mokae.

Texto: Prensa Filven

En su intervención, Segametsi Charmaine Mrweb promovió la importancia de seguir impulsando los libros escritos en lenguas originarias de Sudáfrica, con una exhibición especial de las obras de herencia étnica. También agradeció a la Filven por ser una plataforma que impulsa el intercambio cultural y literario con otras naciones.

“Esta ha sido una plataforma motivadora, transformadora y educativa. Me ha impresionado el amor que han mostrado la comunidad de escritores venezolanos por sus idiomas”, expresó Segametsi Charmaine Mrweb.

Igualmente, mostró su asombro por la cantidad de libros exhibidos en la Feria, escritos en su idioma nacional. “Me da una motivación para regresar a mi país y usar con muchísima más frecuencia los idiomas locales”, aseveró.

Por su parte, Tshifhiwa Given Mukwevho comentó que los libros en lenguas originarias eran difíciles de conseguir en las escuelas, dificultando así el poder ofrecer el contacto del idioma originario a los niños. También manifestó que muchos libros autopublicados por sudafricanos están llenos de errores imperdonables y les aconseja un servicio de edición.

“Siempre es aconsejable que esos libros busquen los servicios de un buen editor y diseñador para que los libros alcancen niveles de excelencia”, acotó.

Mientras, Sabata Mokae recordó al escritor Thomas Mofolo, uno de los que ha transformado la historia de esa nación con la primera novela en lengua sudafricana. A su vez, recordó que en 1970 comenzó a surgir otra revolución de escritores. “Cuando uno mira del pasado al presente, se puede decir que han existido transformaciones lentas pero positivas”, puntualizó.

Por último, coincidieron en que la literatura recibió influencia de los colonos y, por tanto, los textos no mostraban de manera real la historia de la nación. “Tu opresor no puede escribir sobre ti en forma de darte la libertad. Esto significa que la literatura en aquel tiempo no significaba mostrar de una manera real el robo y el despojo que sufrimos en Sudáfrica”, expresaron.