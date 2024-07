La leyenda sudafricana Jerry Mofokeng presentó su autobiografía “Soy un hombre” en Filven

La leyenda del cine y del teatro sudafricano Jerry Mofokeng Wa Makhetha presentó su autobiografía titulada “I am a man” (Soy un hombre). Desde la 20ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2024, el artista describió su obra como “un viaje de descubrimiento de su propia identidad”.

Texto y fotos: Prensa Filven

Mofokeng compartió en la Sala Sudáfrica con el público en un conversatorio llamado “La marca de la identidad”. Allí, no solo presentó su autobiografía, sino también el proceso de transformaciones y cambios que logró completar en su vida durante el tiempo de escritura, nutrido por su amplia experiencia de vida. “Esto (su autobiografía) no puede ser escrito por un redactor fantasma que no tiene relación alguna con la experiencia que tú mismo has vivido”, expresó.

“Me impresiona mucho encontrarme con personas que me dicen: ‘Yo quiero ser como Nelson Mandela’. Entonces, les pregunto: ¿estás seguro que quieres ser como Mandela? ¿Estás dispuesto a ponerte en su lugar y pasar todos esos años en prisión por defender tus creencias?”, relató.

Mofokeng formó parte del elenco de la película “Mandela y De Klerk”, que retrata las negociaciones entre Frederik Willem de Klerk y Nelson Mandela para darle un punto final al apartheid sudafricano. El filme recibió nominaciones a numerosos premios entre 1997 y 1998.

El actor manifestó que, al igual que sus compañeros de delegación, está aquí para representar y hablar sobre Sudáfrica. “No somos un país que ha vivido un milagro, fueron batallas hasta llegar a 1994”, expresó Mofokeng, para referirse al proceso de lucha y resistencia del pueblo sudafricano por el fin de la segregación en su propia tierra.

Asimismo, destacó cómo el pueblo originario de Sudáfrica tuvo que batallar para que en 1994 pudieran tener el derecho a votar y elegir su propio gobierno. “Fácilmente esto pudo transformarse en una guerra civil, pero tuvimos una transición pacífica”, señaló.

Una historia personal

El actor también profundizó sobre su historia personal. “Déjenme, por favor, explicarles algo como uno de los mayores (en edad) de esta delegación. Quisiera contarles mi historia”, precisó. Desde ese momento, sumergió a los presentes en la historia del proceso de lucha, resistencia y resiliencia del pueblo sudafricano, desde la década de los 50, pasando por 1976 y 1994, fechas claves de la lucha contra el apartheid.

Cada anécdota que contaba se entrelazaba con la experiencia de vida de este singular artista que, además, formó parte del elenco de la película “El señor de la guerra”. Esta producción hollywoodense protagonizada por Nicolas Cage retrató el oscuro mundo del tráfico de armas mundial.

En Venezuela, la resistencia y fortaleza del pueblo sudafricano es una inspiración, ya que han demostrado que la cultura de paz y el respeto mutuo pueden prevalecer frente a las fuerzas conservadoras que pretenden seguir perpetuando su poder colonial y hegemónico.

Sudáfrica es el país invitado de honor en la Filven 2024 y su delegación trajo para compartir con los venezolanos una experiencia inmersiva en su cultura, a través de la realidad virtual. Quien desee vivirla solo debe acercarse hasta los espacios de la Galería de Arte Nacional, en Caracas, hasta el próximo 21 de julio.