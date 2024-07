Abiertas inscripciones para talleres, coloquios y foros de Filven 2024

La 20.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), a celebrarse en Caracas, en la Galería de Arte Nacional (GAN), del 11 al 21 de julio, ofrecerá talleres de ilustración y creación de cuentos dirigidos a jóvenes, un coloquio de literatura infantil y foros sobre narrativas de mujer, cuyas inscripciones para participar ya están abiertas.

Texto y Foto: Prensa Cenal

Los interesados en formar parte de estas experiencias deben registrarse vía digital en el enlace disponible en la web de la Filven www.filven.com o acceder directamente aquí: Inscripciones.

Aquí te indicamos las actividades:

●VI COLOQUIO DE LITERATURA INFANTIL “Literatura, diversidad e innovación”

Fecha: lunes 15 y martes 16 de julio de 2024

Hora: 10:00 a 11:45 a.m.

Sala: Ifigenia

●Talleres de ilustración: Acuarelas en el mundo Warao (de 12 hasta 15 años)

Facilitadora: Guadalupe Vivas

Fecha: sábado 13 de julio de 2024

Horarios: 10:00 a.m. a 10:45 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:45 a.m.

Sala: Delta Amacuro

●Taller Infantil “Una pequeña gran historia” (de 12 hasta 15 años)

Facilitadora: Catalina Trujillo-Urrego (Colombia)

Fecha: 17 y 18 de julio de 2024

Hora: 10:00 a.m. a 11:45 a.m.

Sala: Ida Gramcko

●Foro Internacional Narrativas de Mujer “Narrativas, subjetividad, autoras, mujeres y sociedad”

Fecha: lunes 15 julio de 2024

Hora: 1:00 p.m. a 2:45 p.m.

Sala: Ifigenia

Ponentes: Casimira Monasterios, Ana Cristiana Bracho, Mirimarit Parada y Shubnum Kahn (Sudáfrica)

Responsable y moderación: Maribel Prieto

●Foro Internacional Narrativas de Mujer “Narración, investigación histórica y género”

Fecha: martes 16 de julio de 2024

Hora: 1:00 p.m. a 2:45 p.m.

Sala: Ifigenia

Ponentes: Carmen Bohórquez, Alba Carosio, Emilis González, Mirla Alcibíades y Guiomar de Grammont (Brasil)

Responsable y moderación: Maribel Prieto

Enlace para inscribirse en las actividades de la 20.ª FILVEN.