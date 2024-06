Inician taller “Comunicación y Cultura” de la Gran Misión Viva Venezuela

Bajo la consigna de “Hacer Viral La Cultura”, este martes 2 de junio se instaló el Primer Encuentro del Taller Comunicación y Cultura en el marco del cumplimiento del octavo vértice de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Los participantes fueron los integrantes de los departamentos de comunicación de los entes y gabinetes estadales del Ministerio de Cultura, la JPSUV y el Movimiento Futuro.



Texto: Prensa MPPC / Fotos: Roiner Ross

En el acto de instalación, que se realizó en los predios de la Escuela Venezolana de Planificación en La Rinconada, el ministro Ernesto Villegas exhortó a los presentes a colocar el hecho cultural en el común.

“No hay palabra más afín a la comunicación que la cultura, porque la cultura si no se comunica, no termina de ser cultura (…) El decimista que pensó una décima que lo que quiere es que se escuche; el pintor que pintó el cuadro lo que quiere es que se vea para que comunique el cuadro; el que escribió el libro lo que quiere es que se lea; el que hizo la película lo que quiere es que se disfrute la película y se toque las conciencias que él quiso tocar o los sentimientos que él quiso tocar cuando concibió el guión. Entonces, poner en común debe ser una obsesión” resaltó el titular de cultura.

Enfatizó Villegas que al no comunicar, al no colocar el hecho cultural en la comunicación pública, no se está haciendo absolutamente nada, aunque se teorice y se reflexione mucho sobre la importancia de la cultura, la comunicación, la batalla cultural, la descolonización, y otros temas.

Un taller con una propuesta amplia para comunicar la cultura

Seguidamente a las palabras de bienvenida del ministro Ernesto Villegas, el Viceministro para el área Audiovisual, Sergio Arria, presentó los temas que se estarán abordando esta semana y que van desde la diversidad cultural venezolana, las artesanías, la música y la danza venezolana hasta las plataformas digitales y las RRSS.

La idea es que haya una aproximación y apreciación de distintas manifestaciones artísticas “para que todos los comunicadores y comunicadoras puedan empaparse del tema cultural como tal y de las herramientas comunicacionales para poder generar contenido para todas nuestras plataformas y bueno, por supuesto, en la batalla de las redes sociales a la que ha llamado nuestro Presidente”.

Se inauguró la programación de este encuentro con el taller “Diseño del Flujo de Trabajo y de Contribución de Contenidos para el Canal Cultura Venezuela”, dictado por el propio Arria. En su desarrollo, destacó que “el Canal Cultura tiene ahora un enorme desafío: también de dar un salto cualitativo y cuantitativo en sus propias posibilidades, lo que puede ofrecer a nuestro pueblo con un acceso a una base de datos, con todas las disciplinas artísticas y la inmensa diversidad cultural de nuestro país. Es un universo de productores potenciales de contenido audiovisual que cubren distintos sectores y que podamos ver juntos ese potencial que tiene y que podamos avanzar”.