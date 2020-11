El pueblo venezolano celebra los 79 años de presencia de su cantor: Alí Primera

Este 31 de octubre, cuando se cumplen 79 años de ver luz el cantor del pueblo, Alí Primera, le hacemos homenaje con este fragmento del libro: Alí Primera. A quemar ropa, de Andrés Castillo y Grisel Marroquí:

Texto: Prensa IAEM

«Cuando Alí nació fue una emoción muy grande. Alí nació a las 12 justo de la noche. Alí pesó cuatro kilos y medio. Alí chiquito se ponía a sembrar, junto a sus hermanos. Formaron un corral hecho por ellos mismos, buscaban leña, llenaban los tinajones de agua, cuando terminaban: ´Madre vamos a echar volantín, a jugar metras´; medias llenas de metras que tenía. Toditos unidos mis hijos no peleaban. Yo me ponía a hacer los oficios.

«Después que murió mi esposo, Alí tenía 3 o 4 años. De ahí nos fuimos a San José de Cocodite, ahí se ponía a sembrar, yo les hacía los huecos y ellos echando la tierra, yo les compré un par de camisones y se los marqué, formaron un corral hechos por ellos mimos…

«De San José me vine pa´ Caja de Agua ahí fue donde vendió Alí agua, leña, se terció esas cestas de pan, limpió zapatos, ahí está su cajón.

“Hoy no fío mañana sí” “…Con su carácter de él, él no cambió su carácter, él era así desde chiquito, buen corazón mi hijo como él mismo, como terminó en su vida. Alí era tal que si veía una criatura rota, “mamá no hay camisita por ahí” él era así…

«La canción que más recuerdo es esa ´Madre Déjame Luchar´, que me la cantó en Caracas en la Plaza Catia. Llamó a Alfonso y dijo que no me vayan a acostar que me iba a cantar una canción. Llegó con su guitarra, él se la llevó por ahí, lloró Alfonso, lloró Monche…

«Me llevó lejos al último banco, me dijo: ´Mamá te mandé a llamar, yo me voy, o me matan o me ponen preso´… Hijo yo nunca a ustedes sus vainas, tú sabes que sufrí yo por Asisclo, por Monche, lo que te encargo es que no olvides esta vieja.

“¡No madre, no me digas eso mi madre!”.

«Se puso sobre mí, las lágrimas de él, caían sobre mi pelo y las mías caían al piso y cantó esa canción ´Madre déjame luchar´.

Al mes recibí yo carta de Alí…

» Me dijo: ´yo llevo algo en las venas, en cabeza, porque yo voy a luchar por mí pueblo pobre´. Carmen Adela Rossell Mamabuela