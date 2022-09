PSUV anuncia cronograma de elección de jefes de UBCH para este sábado

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este miércoles el cronograma de elección de las jefas y jefes de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) para este sábado 3 de septiembre.

Texto: VTV

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por el dirigente de la tolda roja, la jornada de elección comenzará a las 12 del mediodía y culminará a la 6 de la tarde, por lo que detalló que entre las 12 y 1 de la tarde se hará el proceso de postulación y autopostulación, mientras que las votaciones comenzarán a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde.

«El proceso es muy sencillo, se hace una lista de asistencia e inicia el proceso de postulación. Las mesas estarán abiertas de 1.00 a 6.00 de la tarde. Es un acto público, los candidatos o candidatas son testigos de la elección», aseguró el militante.

Diosdado Cabello, rueda de prensa del PSUV, miércoles 31 agosto 2022, elección de jefes de UBCH

Ver este vídeo en YouTube

En este sentido, reiteró que en este proceso de renovación de las estructuras de base del PSUV, solo pueden ser electos los militantes carnetizados y activos de la organización política. Además, enfatizó que este viernes, los propulsores comenzarán “la Jornada Nacional de Propaganda y habrá un recorrido casa por casa, para quienes aspiren ser electos como jefes o jefas de UBCH, estén presentes. Es una campaña muy directa”.

Aclaró que se podrá elegir a 10 compañeros y “el más votado pasa a ser jefa o jefe de UBCH, pero además asume la tarea de organización en esa UBCH”.

En esta rueda de prensa, Cabello también indicó que se recogieron «las observaciones de nuestra militancia y se han ido incorporando a cada uno de los eventos, para mejorar, hacerlo más práctico y todas y todos puedan participar».

Por otro lado, reafirma que «la mayoría de los partidos políticos en este país son franquicias, no consultan a las bases, y desde arriba comienzan a designar a los jefes parroquiales, los liderazgos no se pueden imponer», situación que no ocurre en el PSUV. Recordó que la plataforma del CC-200 es un instrumento de esta organización política, de extraordinaria eficiencia, en la que se recibe toda la información de las asambleas populares que se desarrollan en el país.

«El CC-200 es un instrumento del Partido que nos permite comunicarnos constantemente, para ello pedimos los números telefónicos actualizados. Es un instrumento poderosísimo, que está determinado geográficamente», dijo.

Finalmente, Cabello adelantó que el día lunes, el partido de izquierda presentará el plan de tareas que deben tener los jefes de calle, de comunidad y UBCH, «para construir la nueva mayoría».