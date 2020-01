«El lenguaje del Quitiplá” será abordado por artesanos de Barlovento en el Celarg

Los maestros artesanos Carmen “Ruth” Gutiérrez y Johan Aguilar ofrecerán una conferencia denominada “El lenguaje del Quitiplá”, que se realizará el jueves 30 de enero de 2020, en la Biblioteca Isaac J. Pardo, de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), a partir de las 4:00 p.m.

Texto: Prensa Celarg

El conversatorio, cuya entrada es libre, es una actividad desarrollada conjuntamente por la Sociedad Venezolana de Musicología y la Fundación Celarg, en el marco de la programación del espacio “Pensar lo venezolano”, que lleva adelante la Casa de Rómulo Gallegos para analizar los aportes fundamentales presentes en la construcción de la venezolanidad.

Un instrumento mágico

Los ponentes más que constructores de instrumentos musicales de la región barloventeña se consideran artesanos de sonido y disertarán acerca del quitiplá, un instrumento o batería de instrumentos que consideran mágicos porque unen a la gente y expresan la personalidad cultural y musical de los diversos pueblos de esa subregión mirandina.

“Cada pueblo de Barlovento tiene distintos modos de ejecutar el quitiplás. Cuando vemos una batería de quitiplás, por sus características y por su número ya sabemos a cuál pueblo de la región van a cantar. Nosotros contamos la historia de esas peculiaridades con el propósito de dar a conocer este instrumento único y propio de Venezuela. No es un souvenir o un pedazo de bambú para guindar una mata. Los quitiplás no existen en otro lugar del mundo con estas características. Haremos una demostración de los toques y cantos que identifican a cada pueblo de Barlovento”, comentó Carmen Gutiérrez.

Somos de Curipaya

Carmen “Ruth” Gutiérrez, nació en las Islas Canarias y Johan Aguilar es oriundo de Curiepe y Capaya, pero ambos se consideran de Curipaya, un pueblo imaginario “sin fronteras, sin límites, donde todo el que ame las tradiciones tiene su casita de bahareque, su fogón, su mata junto al río”.

Carmen Gutiérrez, quien es más conocida como “Ruth”, comenta que su origen canario no ha sido impedimento para enraizarse en Venezuela: “Mis padres me trajeron muy niña y desde entonces demostré que soy de aquí, pues me alimenté de la sapiencia de los pueblos con respeto, me reconocí en estas tradiciones. Canarias es parte de África, de la region saharui, y España es resultado de una herencia cultural y racial en la que están presentes las corrientes migratorias de África. Así que cuando hablamos de música afrobarloventeña yo también me siento incluida”.