Desmentido oficial y análisis de la reciente ola de desinformación sobre tropas estadounidenses en Venezuela

En las últimas horas, las redes sociales y algunos medios digitales se vieron nuevamente perturbados por la circulación masiva de información falsa referente a una supuesta presencia de contingentes militares estadounidenses en territorio venezolano. Ante la viralización de estos contenidos, tanto fuentes oficiales como verificadores de hechos internacionales han procedido a desmontar las narrativas, calificándolas como parte de una guerra mediática para desestabilizar la percepción pública.

El caso concreto de El Callao

Uno de los episodios de desinformación más relevantes de esta semana fue protagonizado por el politólogo Nicmer Evans, quien difundió a través de sus plataformas la supuesta llegada de un contingente conjunto de militares venezolanos y estadounidenses para “controlar” las minas de El Callao, en el estado Bolívar.

Según la información falsa replicada, ocho grandes convoyes habrían tomado las instalaciones mineras durante el fin de semana. Sin embargo, el Gobierno Bolivariano, a través de la cuenta oficial “Miraflores al Momento” en la red social X, desmintió categóricamente esta versión. El oficialismo calificó el hecho como un “fake” mediático sin sustento en la realidad, destinado a generar zozobra en la región minera .

El “Modus Operandi” de la desinformación: Videojuegos e IA

El contexto geopolítico actual, marcado por la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos a principios de 2026, ha sido un caldo de cultivo para la circulación de bulos. Un patrón común en estas desinformaciones es el uso de material audiovisual fuera de contexto.

Recientemente, se viralizó un video que mostraba helicópteros militares atacando una ciudad, el cual fue presentado como un asalto estadounidense a Caracas. La verificación realizada por medios de comunicación concluyó que la secuencia no corresponde a la realidad, sino a un videojuego de simulación de guerra. La investigación reveló que el metraje provenía de un perfil de redes sociales dedicado a la creación de contenido de simulaciones, siendo etiquetado originalmente como “Low-Level Helicopter Strike in City Sim” .

Además de los videojuegos, la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta poderosa para crear confusión. Tras la operación militar real de enero de 2026, circularon imágenes falsas creadas con IA que supuestamente mostraban al mandatario venezolano capturado en situaciones humillantes o verificadores de agencias internacionales detectaron fotografías generadas digitalmente o sacadas de archivos históricos, como la guerra de Irak .

El uso de ejercicios militares antiguos

Otro recurso recurrente en la desinformación es la recirculación de imágenes de ejercicios militares antiguos haciéndolos pasar como operaciones actuales. La agencia de verificación Fact Check de AFP documentó recientemente cómo un video de soldados de élite descendiendo en rapel de un helicóptero fue compartido millones de veces en redes sociales como si fuese la captura en Caracas.

En realidad, las imágenes correspondían a un ejercicio de maniobras tácticas realizado en Fort Bragg, Carolina del Norte, en junio de 2025, con motivo del 250 aniversario del Ejército estadounidense, e incluso mostraba al presidente Donald Trump observando las maniobras en aquel entonces .

Contexto de Tensión y Debate Político

Esta nueva ola de fake news surge en un ambiente de máxima tensión diplomática. Cabe recordar que el pasado mes de enero, el presidente Donald Trump confirmó una operación militar relámpago en Caracas que culminó con la captura del mandatario venezolano, hecho que generó un intenso debate en el Congreso estadounidense sobre el uso de la fuerza sin autorización legislativa .

Si bien las tropas estadounidenses llevaron a cabo operaciones puntuales en enero, las autoridades han reiterado que no existe una fuerza de ocupación ni contingentes desplegados en las regiones del interior del país, como se ha sugerido falsamente en redes . Las informaciones falsas buscan capitalizar el miedo y la confusión posterior a estos eventos históricos.

Recomendaciones

Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía:

1. Verificar la fuente: Desconfiar de cadenas de mensajes anónimos o cuentas sin verificación oficial.

2. Chequear la imagen: Utilizar herramientas de búsqueda inversa de imágenes para comprobar si un video o foto corresponde a un evento antiguo o a un videojuego.

3. Atenerse a los comunicados oficiales: Tanto los canales del Estado venezolano como las agencias de verificación internacionales (AFP Factual, Reuters Fact Check) son las fuentes más confiables para contrastar información en momentos de crisis.

La guerra de información continúa siendo un frente más en la disputa geopolítica, y la rigurosidad periodística es la principal herramienta para contrarrestar el caos que buscan generar estas noticias falsas.