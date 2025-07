Murió el actor y artista plástico Asdrúbal Meléndez

A la edad de 89 años, el actor, escritor y artista plástico de amplia trayectoria en el cine venezolano, Asdrúbal Meléndez, dejó de existir la madrugada de este miércoles 16 de julio.

Texto: Últimas Noticias

Nacido el 1 de noviembre de 1935 en la comunidad de Ojo de Agua, estado Falcón, estudió en la Escuela Juan de Villegas de Barquisimeto, se graduó como profesor en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y luego artes en Praga, República Checa. Fue maestro de escuela y calígrafo. Desde joven incursionó en diversas disciplinas artísticas, destacándose como actor de teatro. Además, mostró interés en la poesía, la escultura y la pintura.

Diversas expresiones de pesar, generó la triste noticia en el sector cinematográfico y cultural venezolano. El ministro de la cultura, Ernesto Villegas, manifestó a través de sus redes sociales: “Ha partido a la eternidad nuestro admirado Asdrúbal Meléndez, polifacético artista venezolano, militante del amor y de la vida. Honor y gloria, maestro”.

El director, productor y docente venezolano, Antonio Llerandi, manifestó conmovido: “Se fue un amigo de más de 60 años, tenía 90 que es una razón más que suficiente para morirse, pero no sé si sufría de algo más, pues siempre fue muy vital, la última vez que hablamos fue hace un mes y no me mencionó nada”.

Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, escribió en su cuenta de Instagram: “Cautivado por la imagen, por el movimiento, por la palabra, por la acción y por el avance indetenible de la vida siempre se emocionaba como un niño cuando algo captaba su atención. Ninguna expresión del Arte le fue ajena, en todas las que cautivó sobresalió con la sensibilidad que le caracterizó. Él es el cine, él es el teatro, él es la pintura, la escultura, la poesía, la imagen, el sonido y la palabra. Es la luz en la oscurana. Hizo arte con maestría y del maestro que fue hizo un artista”.

“Se nos fue un imprescindible. Un renacentista. Actor, escenógrafo, artista plástico y dramaturgo. Una figura emblemática del cine venezolano. Muy querido amigo, Asdrúbal Meléndez. Me siento orgulloso de su amistad y honrado de haber escrito la música para una de sus últimas películas Una mirada al mar. Adiós amigo” expresó el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Ignacio Barreto.

A Asdrúbal Meléndez se le recuerda por sus roles estelares en clásicos del cine venezolano como «El cine soy yo» de Luis Armando Roche; «Carmen, la que contaba 16 años» de Román Chalbaud y «Manoa» de Solveig Hoogesteijn; entre muchas otras, pues llegó a participar en más de 40 películas desde 1966.

Trascendió que recibirá honores especiales durante su velatorio, que se desarrollará en el Museo de Bellas Artes de Caracas.